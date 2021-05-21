Министерство промышленности и торговли России готово обсудить с предпринимателем Илоном Маском открытие производства электрокаров Tesla на территории РФ.
«Дорогой Илон Маск! Нам было приятно узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей. Приезжайте к нам, мы поговорим об этом», — говорится в сообщении Минпромторга в Twitter.
Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021
Best regards,
Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa
В пятницу, 21 мая, Илон Маск принял участие в марафоне «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая. Предприниматель заявил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей. После этого посыпались предложения: в своих регионах Tesla выразили желание принять губернаторы Орловской, Калужской области, Подмосковья и глава Удмуртской Республики. О том, как прошло его 45-минутное общение с россиянами, читайте в материале «Фонтанки».