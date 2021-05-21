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«Дорогой Илон Маск!» Минпромторг РФ пригласил миллиардера в Россию обсудить строительство завода Tesla

Российское ведомство заманивает Маска мерами господдержки

Министерство промышленности и торговли России готово обсудить с предпринимателем Илоном Маском открытие производства электрокаров Tesla на территории РФ.

«Дорогой Илон Маск! Нам было приятно узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей. Приезжайте к нам, мы поговорим об этом», — говорится в сообщении Минпромторга в Twitter.

В пятницу, 21 мая, Илон Маск принял участие в марафоне «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая. Предприниматель заявил, что рассматривает Россию как место, где можно открыть заводы по производству электромобилей. После этого посыпались предложения: в своих регионах Tesla выразили желание принять губернаторы Орловской, Калужской области, Подмосковья и глава Удмуртской Республики. О том, как прошло его 45-минутное общение с россиянами, читайте в материале «Фонтанки».

В первый день марафона «Новое знание» перед молодежью выступили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Во второй день в марафоне приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, актер, худрук «Театра Олега Табакова» Владимир Машков.

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Комментарии (8)

artistdmisha
Наглядный пример того, когда слова расходятся с поступками. Не хотят продлевать беспошлинный ввоз электрокаров, вроде бы только в Калининграде и в Москве временно отменён транспортный налог для электрокаров, большая часть зарядок «бесплатных» у энергоснабжающих компаний находится в нерабочем состоянии.
Nationalverrater_2
Илюха Маск кто угодно - но -не лох, чтобы вкладывать бабло туда, где ему придётся месяцами получать ТУ, согласования, экспертизы, кормить нахаляву свору технадзоровцев, пожаромчсников, комитетприродовцев,потребнадзоровцев ,гтушников, кучу прокуратур, орду проверяльщиков и прочих ненасытных саранчей дармоедов-госкровососов
Piter Russo
Отдайте ему бесплатно под гарантии открытия производства и инвестиций завод от Ё мобиля.
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