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Первый день марафона «Новое знание», где ждут Илона Маска, набрал более пяти миллионов просмотров в Интернете

Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали более 5 млн просмотров в Интернете. Об этом 20 мая сообщили организаторы мероприятия, пишет ТАСС.

В день открытия марафона перед участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Напомним, ранее Кириенко анонсировал выступление на марафоне Илона Маска. Согласно программе, оно состоится завтра около 10 — 11 часов утра.

Просветительский марафон «Новое знание» с 20 по 22 мая проводит российское общество «Знание», наблюдательный совет которого после просьбы Путина возглавил Сергей Кириенко.

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Комментарии (3)

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"...первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев..." - что Илону Маску делать в такой компании?
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