Первый день марафона «Новое знание», где ждут Илона Маска, набрал более пяти миллионов просмотров в Интернете

Онлайн-трансляции первого дня марафона «Новое знание» набрали более 5 млн просмотров в Интернете. Об этом 20 мая сообщили организаторы мероприятия, пишет ТАСС.
В день открытия марафона перед участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.
Напомним, ранее Кириенко анонсировал выступление на марафоне Илона Маска. Согласно программе, оно состоится завтра около 10 — 11 часов утра.