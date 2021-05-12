FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +22
74.04р89.85р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

После замечаний Путина «Знанием» занялся Кириенко

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества «Знание». Об этом 12 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«В Москве состоялся III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Также заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества стал основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Именно последний 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил Владимиру Путину создать «современную и технологичную платформу знаний» с опорой на советские традиции. Примером стало общество «Знание». 21 апреля президент во время послания Федеральному собранию заявил, что общество нужно перезапустить на цифровой платформе. Нынешнее «Знание» является общественной некоммерческой организацией, ее основная задача — просветительская деятельность. Действует она с 2016 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

TU104
Эта сволочь на 1 мес меня моложе !
altnec
Он свет знаний в массы своей лысиной собрался отражать?
Danik
Полная ржака! Киндер сюрприз и "Знание".
Атас!!!
Это круче, чем Рогозин и Роскосмос!
Спецы феерические!
Хотя, по Сеньке шапке, а по ... колпак!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний