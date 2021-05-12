После замечаний Путина «Знанием» занялся Кириенко

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества «Знание». Об этом 12 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«В Москве состоялся III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Также заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и Любовь Духанина. Гендиректором общества стал основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.
Именно последний 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил Владимиру Путину создать «современную и технологичную платформу знаний» с опорой на советские традиции. Примером стало общество «Знание». 21 апреля президент во время послания Федеральному собранию заявил, что общество нужно перезапустить на цифровой платформе. Нынешнее «Знание» является общественной некоммерческой организацией, ее основная задача — просветительская деятельность. Действует она с 2016 года.