Кириенко анонсировал выступление Илона Маска на российском форуме «Новое знание»

При этом в списке гостей форума, который приведен на сайте, Маск не значится. Среди спикеров названы соучредитель компании Apple Стив Возняк, директор института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская и баскетболист Андрей Кириленко.

По его словам, все спикеры «Нового знания» — это «мировые имена».

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск», — цитирует 20 мая заявление Сергея Кириенко ТАСС.

Это не первый раз, когда американского бизнесмена приглашают на бизнес-форум в Россию. Так, в 2019-м рекламным щитом напротив офиса компании SpaceX в Лос-Анджелесе Маска зазывали на Кубань.



Просветительский марафон «Новое знание» с 20 по 22 мая проводит российское общество «Знание», наблюдательный совет которого после просьбы Путина возглавил Сергей Кириенко.

