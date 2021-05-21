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Шойгу: В РФ созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно

Россия налаживает производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут без помощи человека вести боевые действия. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на лекции марафона «Новое Знание».

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — цитирует министра ТАСС.

Более того, добавил Шойгу, «идёт большая работа» в направлении «оружия завтрашнего дня».

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Комментарии (9)

Michael_5e4cd31840823
Слава роботам! Убить всех человеков! :)
Brevnault
"в состоянии самостоятельно воевать"
Одна проблеммка - забрала у них запотевают.
Урус-Баши
Да, не только сами могут воевать, но и сами выбирают с кем воевать и за что воевать. А также, что отвоёвывать.
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