В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии в коллекторе под Таганрогом

Пятеро пострадавших при аварии в коллекторе под Таганрогом находятся в реанимации, из них четверо в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова вечером в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости.



По словам представителя Минздрава, состояние ещё троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, уточнил Кузнецов.



Ранее «Фонтанка» писала, что утром 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли рабочие местного Водоканала. Они отравились газом, находясь в коллекторе. Изначально сообщалось о гибели семерых, позднее число погибших увеличилось до 10. СК РФ возбудил уголовное дело.

