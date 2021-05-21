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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии в коллекторе под Таганрогом

Пятеро пострадавших рабочих Водоканала в Ростовской области находятся в реанимации

Пятеро пострадавших при аварии в коллекторе под Таганрогом находятся в реанимации, из них четверо в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова вечером в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Минздрава, состояние ещё троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, уточнил Кузнецов.

Ранее «Фонтанка» писала, что утром 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли рабочие местного Водоканала. Они отравились газом, находясь в коллекторе. Изначально сообщалось о гибели семерых, позднее число погибших увеличилось до 10. СК РФ возбудил уголовное дело.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной гибели рабочих Водоканала могло стать грубое нарушение техники безопасности.

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