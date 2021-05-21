Количество погибших в коллекторе под Таганрогом выросло до 10. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности

Число погибших в ЧП под Таганрогом выросло до 10, в коллекторе остаются еще несколько человек. Об этом 21 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники МУП «Управление Водоканал» 21 мая отравились, проводя работы на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. По предварительным данным, бригада оказалась в зоне действия паров стоков.

«В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается. По данному факту органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении главного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.