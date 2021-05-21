На очистных сооружениях под Ростовом погибли семь сотрудников Водоканала

Сотрудники Водоканала Таганрога 21 мая отравились, выполняя работы на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

«Всего девять человек, из них семеро погибших», — цитирует ТАСС собеседника. По его словам, спасатели ведут поиски двоих рабочих.

По предварительным данным «КП-Ростов-на-Дону», бригада работала в колодце и около 10:30 попала под действия паров стоков. Шестерых мужчин удалось извлечь на поверхность довольно быстро. Двое были уже мертвы, других отправили в больницу. Но, по данным СМИ, не спасли.