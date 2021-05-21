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На очистных сооружениях под Ростовом погибли семь сотрудников Водоканала

Сотрудники Водоканала Таганрога 21 мая отравились, выполняя работы на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

«Всего девять человек, из них семеро погибших», — цитирует ТАСС собеседника. По его словам, спасатели ведут поиски двоих рабочих.

По предварительным данным «КП-Ростов-на-Дону», бригада работала в колодце и около 10:30 попала под действия паров стоков. Шестерых мужчин удалось извлечь на поверхность довольно быстро. Двое были уже мертвы, других отправили в больницу. Но, по данным СМИ, не спасли.

На месте трагедии работают следователи и сотрудники газодымозащитной службы, ожидается визит прокурора Ростовской области.

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Комментарии (10)

altnec
Есть такая служба. Но она точно нипричем.
Газодымозащитная служба (ГДЗС) является одной из главных в комплексе специальных служб пожарной охраны и предназначена для обеспечения ведения боевых действий подразделений пожарной охраны в непригодной для дыхания среде при спасении людей, тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ ..
Парни не под стволами же пулеметов туда полезли и не по своей доброй воле, наверняка на них было оказано давление. Это же даже не 100-тысячный случай по нашей России.
Как гражданин, предлагаю привлечь к этому делу судью Арбузову.
Она честная и порядочная, ктому же "тожемать".
Zet
В Африке где-то был такой же случай: дама айфон в выгребную яму уронила, когда нужду справляла. Попросила за вознаграждение достать. И человека три задохлись последовательно, когда туда спускались. Не достали айфон...
Гражданкa
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