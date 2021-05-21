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Ростовский губернатор назвал основную причину гибели рабочих Водоканала в коллекторе под Таганрогом

Рабочие могли погибнуть в коллекторе под Таганрогом из-за нарушения техники безопасности

Основной причиной гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом может быть несоблюдение техники безопасности. Об этом вечером в пятницу, 21 мая, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном», — заявил Голубев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее «Фонтанка» писала, что утром 21 мая в селе Дмитриадовка Ростовской области при ремонте очистных сооружений погибли рабочие местного Водоканала. Они отравились газом, находясь в коллекторе. Изначально сообщалось о гибели семерых, позднее число погибших увеличилось до 10. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Комментарии (2)

Norge
Контора занимается канализацией и не держит средств индивидуальной защиты? Рабочих завтра новых наберут?
Философ (не тролль)
Техники безопасности нет с 1997 года. Сколько можно эту безграмотность тиражировать. Метан легче воздуха, как он может накопиться в колодце? Налицо явное нарушение правил промышленной безопасности (при производстве работ в колодцах).
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