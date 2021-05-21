Стив Возняк: Я спонсировал первые телемосты между США и СССР

«Если бы вы спросили, какая страна для вас особенная, я бы ответил: «Россия». Знаете, я спонсировал первые телемосты между США и Россией во время рок-концертов. Еще до перестройки, во время «холодной войны». Таким образом обычные американцы общались с обычными россиянами. Так просто. И мы совсем не были врагами, несмотря на всю пропаганду правительств», — сказал он 21 мая во время марафона «Новое знание».

Он добавил, что если люди из двух стран общаются, женятся, переезжают друг к другу, это «разрушает любые концепции враждующих государств».

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. В первый день перед молодежью выступили замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Во второй день в марафоне приняли участие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, актер, худрук «Театра Олега Табакова» Владимир Машков и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.