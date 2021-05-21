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Причастным к экстремистским организациям могут запретить участвовать в выборах всех уровней

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за причастности к экстремистской организации

«Такой запрет коснётся выборов всех уровней», — заявил 21 мая Андрей Клишас в комментарии РИА Новости.

Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет принимать участие в выборах в Госдуму. Один из соавторов нововведения — глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев — заявил, что на законодательном уровне важно запретить причастным к экстремистским организациям использовать парламент для пропаганды и вербовки новых членов.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 4 мая. И уже накануне обоснованным нововведение признал думский комитет по контролю и регламенту. По его мнению, ограничение соответствует части 3 статьи 55 Конституции, которая гласит, что ограничение может вводить федеральный закон в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государств.

Ранее о намерении баллотироваться в Госдуму объявила соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Искренне жаль переобувшихся в 2014 году. Или отсчёт идёт именно с этого года? :)
Zheleznyak
Слова прошлого года реализуются.
«Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну. Это правда. Потому что данные люди ничего не знают, это почти Украина, чудовищно», — сказал представитель известной где-то компании.
ruscredo
Чем дальше в лес, тем больше дров. Запретов будет только больше. Маразм никто не отменял.
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