Причастным к экстремистским организациям могут запретить участвовать в выборах всех уровней

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за причастности к экстремистской организации
«Такой запрет коснётся выборов всех уровней», — заявил 21 мая Андрей Клишас в комментарии РИА Новости.
Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет принимать участие в выборах в Госдуму. Один из соавторов нововведения — глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев — заявил, что на законодательном уровне важно запретить причастным к экстремистским организациям использовать парламент для пропаганды и вербовки новых членов.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 4 мая. И уже накануне обоснованным нововведение признал думский комитет по контролю и регламенту. По его мнению, ограничение соответствует части 3 статьи 55 Конституции, которая гласит, что ограничение может вводить федеральный закон в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государств.
Ранее о намерении баллотироваться в Госдуму объявила соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь.