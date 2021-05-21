«Газпром» дал старт строительству под Петербургом газоперерабатывающего комплекса за 2,4 трлн рублей

Как сообщает 21 мая РБК, Тамбейское месторождение обладает гиганскими запасами — 7,7 трлн куб. м газа. Оно станет ресурсной базой проекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге, который оценивается в 2,4 трлн рублей.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов 21 мая подписали соглашение о совместной разработке Тамбейского кластера месторождений на Ямале. Это произошло на церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в Ленинградской области.

По словам Махова, обоснование инвестиций должно быть подготовлено в течение 2021 года, после этого будет определен наиболее эффективный вариант освоения месторождений.



«Фонтанка» предсказывала, что крупнейший для Ленобласти проект запустят без лишнего шума 21 мая. Помимо Миллера и Мохова, ожидалось, что первые сваи будущего комплекса приедут забивать зампредправительства РФ Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.



В 2019 году ВЭБ выдал на реализацию этого мегапроекта 111 млрд рублей. Летом 2020 года госбанк перечислил еще 55 миллиардов. С тех пор начались подготовительные и согласовательные процедуры, а также выбор подрядчиков. Главгосэкспертиза одобрила проект в марте 2021 года, примерно тогда же появились новости об исполнителях строительных работ.