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«Газпром» дал старт строительству под Петербургом газоперерабатывающего комплекса за 2,4 трлн рублей

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов 21 мая подписали соглашение о совместной разработке Тамбейского кластера месторождений на Ямале. Это произошло на церемонии начала строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в Ленинградской области.

Как сообщает 21 мая РБК, Тамбейское месторождение обладает гиганскими запасами — 7,7 трлн куб. м газа. Оно станет ресурсной базой проекта «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге, который оценивается в 2,4 трлн рублей.

По словам Махова, обоснование инвестиций должно быть подготовлено в течение 2021 года, после этого будет определен наиболее эффективный вариант освоения месторождений.

«Фонтанка» предсказывала, что крупнейший для Ленобласти проект запустят без лишнего шума 21 мая. Помимо Миллера и Мохова, ожидалось, что первые сваи будущего комплекса приедут забивать зампредправительства РФ Александр Новак и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В 2019 году ВЭБ выдал на реализацию этого мегапроекта 111 млрд рублей. Летом 2020 года госбанк перечислил еще 55 миллиардов. С тех пор начались подготовительные и согласовательные процедуры, а также выбор подрядчиков. Главгосэкспертиза одобрила проект в марте 2021 года, примерно тогда же появились новости об исполнителях строительных работ.

В рамках усть-лужского проекта планируется построить совместный завод «Газпрома» и «Русгаздобычи». Помимо переработки сырьевого газа и разделения его на пропан, бутан и пентан-гексановую фракцию, которые будут прямиком отправляться на экспорт и внутренний рынок, предприятие будет выделять этан — сырье для отдельного завода, уже не имеющего отношения к «Газпрому» и подконтрольного только «Русгаздобыче». Оператором всего комплекса (в его составе также появится и третье предприятие — завод по сжижению природного газа) является именно «Русхимальянс» (СП «Газпрома» и «Русгаздобычи»).

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Комментарии (1)

260551481
При любом раскладе государству и населению прибыли от этих проектов нет, не было и не ожидается...
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