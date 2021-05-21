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После статьи «Фонтанки» начальник управления соцпитания Петербурга написал заявление в полицию

Глава управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков обратился в полицию с просьбой найти неизвестных, напугавших чиновника бумажными плакатами. После публикации «Фонтанкой» видеозаписи встречи с незнакомцами он признал, что избиения не было, о чем с утра писали некоторые СМИ.

По нашим данным, Барабанщиков дошел до отдела полиции Петроградского района в восьмом часу вечера и написал заявление, в котором указал, что трое неизвестных развернули при нем плакаты, чем нанесли моральное давление и испугали.

Лица в масках дождались Барабанщикова утром 20 мая у здания управления соцпита на Пионерской улице, 22, и показали чиновнику плакаты: «Отравленных в школах детишек не жалко?», «Изгоним навальниста из Смольного», «Как совесть поживает?», «Алексей, как живется на Крестовском в элитной квартире?»

Почти сразу на различных интернет-ресурсах появились новости о том, что Барабанщиков подвергся нападению, был избит и осыпан угрозами убийством, а зачинщиков уже ищут. Видеозапись не подтверждает эту информацию.

«Фонтанка.ру»

В полицию Барабанщиков пришел после того, как «Фонтанка» разместила ролик с плакатной акцией у управления соцпита.

Вечером 20 мая малоизвестные и вовсе неизвестные СМИ и сайты, которые принято называть «помойками», залили Интернет второй волной новостей на эту тему. В публикациях назывались имя и фамилия корреспондента «Фонтанки», который готовил заметку о мнимом избиении Барабанщикова. О том, что именно этот сотрудник занимается темой, знала только советник начальника управления соцпитания Дарья Бочкарева, к которой корреспондент обращался за комментарием.

Алексей Барабанщиков возглавил управление соцпита в феврале 2020 года. Он последовательно проводит политику укрупнения госконтрактов, благодаря чему преференции на рынке соцпита получают принадлежащие городу комбинаты, а небольшие частные компании отсекаются от конкурсных процедур. В апреле 2021 года «Фонтанка» описала дно школьной столовой — корреспондент два дня проработала на комбинате Василеостровского района. Мы также выяснили, в чьих интересах работают городские учреждения.

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Комментарии (5)

Oleg_I
Этих из "соцпитания" надо самих кормить тем, что они для наших детей готовят. И пусть едят, не однократно, а каждый день, завтрак, а потом обед. Кого стошнит, пусть в себя обратно засовывает. Или кладет заявление "по собственному".
kоt-obormot
Это тот, который проворовался на предыдущей работе?
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