По нашим данным, Барабанщиков дошел до отдела полиции Петроградского района в восьмом часу вечера и написал заявление, в котором указал, что трое неизвестных развернули при нем плакаты, чем нанесли моральное давление и испугали.
Лица в масках дождались Барабанщикова утром 20 мая у здания управления соцпита на Пионерской улице, 22, и показали чиновнику плакаты: «Отравленных в школах детишек не жалко?», «Изгоним навальниста из Смольного», «Как совесть поживает?», «Алексей, как живется на Крестовском в элитной квартире?»
Почти сразу на различных интернет-ресурсах появились новости о том, что Барабанщиков подвергся нападению, был избит и осыпан угрозами убийством, а зачинщиков уже ищут. Видеозапись не подтверждает эту информацию.
«Фонтанка.ру»
В полицию Барабанщиков пришел после того, как «Фонтанка» разместила ролик с плакатной акцией у управления соцпита.
Вечером 20 мая малоизвестные и вовсе неизвестные СМИ и сайты, которые принято называть «помойками», залили Интернет второй волной новостей на эту тему. В публикациях назывались имя и фамилия корреспондента «Фонтанки», который готовил заметку о мнимом избиении Барабанщикова. О том, что именно этот сотрудник занимается темой, знала только советник начальника управления соцпитания Дарья Бочкарева, к которой корреспондент обращался за комментарием.
Алексей Барабанщиков возглавил управление соцпита в феврале 2020 года. Он последовательно проводит политику укрупнения госконтрактов, благодаря чему преференции на рынке соцпита получают принадлежащие городу комбинаты, а небольшие частные компании отсекаются от конкурсных процедур. В апреле 2021 года «Фонтанка» описала дно школьной столовой — корреспондент два дня проработала на комбинате Василеостровского района. Мы также выяснили, в чьих интересах работают городские учреждения.