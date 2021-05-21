По нашим данным, Барабанщиков дошел до отдела полиции Петроградского района в восьмом часу вечера и написал заявление, в котором указал, что трое неизвестных развернули при нем плакаты, чем нанесли моральное давление и испугали.

Лица в масках дождались Барабанщикова утром 20 мая у здания управления соцпита на Пионерской улице, 22, и показали чиновнику плакаты: «Отравленных в школах детишек не жалко?», «Изгоним навальниста из Смольного», «Как совесть поживает?», «Алексей, как живется на Крестовском в элитной квартире?»

Почти сразу на различных интернет-ресурсах появились новости о том, что Барабанщиков подвергся нападению, был избит и осыпан угрозами убийством, а зачинщиков уже ищут. Видеозапись не подтверждает эту информацию.

«Фонтанка.ру»