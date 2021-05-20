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Врачи рассказали о состоянии ребёнка, который после обрезания попал в больницу

Ребенок, чуть не умерший после обрезания в Петербурге, находится в тяжелом состоянии

В Петербургском педиатрическом университете рассказали о состоянии двухлетнего мальчика, который был госпитализирован после неудачной операции по обрезанию. Комментарий «Фонтанке» предоставили вечером 20 мая.

«Состояние ребёнка — тяжёлое, но есть осторожные прогнозы о положительной динамике. По клинико-лабораторным данным наблюдается незначительное улучшение. В ближайшие 12 часов мы планируем его экстубировать. Все необходимую помощь ребёнок получает в полном объёме. Его лечением занимаются ведущие специалисты университета», — сообщил изданию главный врач университетской клиники Виталий Резник.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне вечером скорая помощь после обрезания в частной клинике доставила из Парголово в Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. Малыш пережил судороги и остановку сердца, был помещён в реанимацию, где врачам удалось его спасти.

После случившегося было возбуждено уголовное дело о «причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В рамках его расследования задержали 28-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, «действуя по легкомыслию», он ввел ребёнку лидокаин для анестезии, после чего произвёл операцию.

Руководитель частной клиники в разговоре с «Фонтанкой» заявил, процедуру выполнял ординатор, которого только планировали взять на работу, и операция не была санкционирована.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

hoboot
я то думал в домашних условиях делали тут клиника... как-то странно.
265942240
В частной клинике ввел ребенку лидокаин.!! Да его уже даже в бюджете никто не использует, препарат дает осложнения!
Сейчас новые анестетики для обезболивания, правда значительно стоят дороже . Но ведь это ЧАСТНАЯ клиника, ребята!!
Родители не просто так её выбрали. Именно там и должны были оказать на высоком уровне циркумизацию, используя хотя бы ультракоин, он безопасен.
500 рублей за один укол всего!
А лидокаин стоит 30 рублей за укол. Понимаете?
То есть врач -жулик просто хотел деньги сунуть в карман( что он и проделал), а уколол малыша дешевой дрянью, на которую возник анафилактический шок.
Давайте, больше набирайте таджиков да узбеков. Они способны лишь торговать на рынке овощами, а не оканчивать мединституты.
Капитан Очевидность2
"В рамках его расследования задержали 28-летнего гражданина Узбекистана. По версии следствия, «действуя по легкомыслию», он ввел ребёнку лидокаин для анестезии, после чего произвёл операцию."

А как надо было? Без анестезии что ли резать? Так прям?
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