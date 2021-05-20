Врачи рассказали о состоянии ребёнка, который после обрезания попал в больницу

«Состояние ребёнка — тяжёлое, но есть осторожные прогнозы о положительной динамике. По клинико-лабораторным данным наблюдается незначительное улучшение. В ближайшие 12 часов мы планируем его экстубировать. Все необходимую помощь ребёнок получает в полном объёме. Его лечением занимаются ведущие специалисты университета», — сообщил изданию главный врач университетской клиники Виталий Резник.

Как ранее писала «Фонтанка», накануне вечером скорая помощь после обрезания в частной клинике доставила из Парголово в Петербургский педиатрический университет двухлетнего мальчика в крайне тяжёлом состоянии. Малыш пережил судороги и остановку сердца, был помещён в реанимацию, где врачам удалось его спасти.

