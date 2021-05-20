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Минюст предложил автоматически взыскивать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами

В Министерстве юстиции РФ предложили упростить порядок взыскания штрафов за нарушения ПДД, которые были зафиксированы автоматическими камерами. Их хотят списывать со счетов должников без участия приставов.

Как сообщил на Петербургском международном юридическом форуме 20 мая заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, значительную часть исполнительных производств, которыми занимаются судебные приставы, составляют долги по штрафам ГИБДД. Сейчас для взыскания таких задолженностей приставы направляют соответствующие запросы в банки и другие кредитные организации. Усовершенствовать работу в этой области, по словам замминистра, может помочь переход к электронному механизму исполнения такой категории документов.

«В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи», — заявил Забарчук.

По его словам, взыскивать задолженности по штрафам с камер фиксации нарушений ПДД предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения — за счет средств, которые находятся на счетах должника, и с учетом срока давности.

Работу над проектом упрощенного взыскания штрафов за нарушения ПДД подтвердил на форуме и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Ага, злостные нарушители в основной своей массе так же и любители штрафы не платить, и счетов в банках не имеют. У них на других лиц оформлены (родственников, особенно престарелых, и т.д.).
Им как было пофиг, так и останется 😎
gencon
Средний класс в России - это погоны. У них поддельные номера, авто оформленные на инвалидов, мёртвые души, фирмы и тд и тп..... И ещё вопрос - кто прописан в итоге во дворце в Геленджике, кроме роттеньерга?
Znatok78
Если списание по банку будет акцептное (то есть владелец счета должен будет подтвердить свое согласие на списание), то почему нет, идея здравая, приставы хоть начнут нормально своей работой заниматься и очереди уменьшатся на порядок, перестанут накладывать ограничения на автомобиль за штраф в 500 рублей.
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