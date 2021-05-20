Минюст предложил автоматически взыскивать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами

В Министерстве юстиции РФ предложили упростить порядок взыскания штрафов за нарушения ПДД, которые были зафиксированы автоматическими камерами. Их хотят списывать со счетов должников без участия приставов.



Как сообщил на Петербургском международном юридическом форуме 20 мая заместитель министра юстиции России Евгений Забарчук, значительную часть исполнительных производств, которыми занимаются судебные приставы, составляют долги по штрафам ГИБДД. Сейчас для взыскания таких задолженностей приставы направляют соответствующие запросы в банки и другие кредитные организации. Усовершенствовать работу в этой области, по словам замминистра, может помочь переход к электронному механизму исполнения такой категории документов.