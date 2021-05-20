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Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путёвки в детские лагеря до введения кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки организовать возмещение средств гражданам, купившим путёвки в детские летние лагеря до введения программы кешбэка. Об этом 20 мая сообщает «Москва24».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря.

После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат 50 % стоимости путёвок в детские лагеря запустят уже в мае. Премьер Мишустин рапортовал о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк.

Позднее Путин поручил проработать вопрос о получении кешбэка на детский отдых на уже купленные путёвки до введения этой программы.

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Комментарии (2)

Evil_Dogooder
На сайте туристического кэшбэка по-прежнему пишут, что он работает только при оплате до 15 июня, хотя уже вроде бы пара месяцев прошла, как обещали продлить.
ProstoZloy
Прикольно! Может, он еще и проценты вернет тем, кто покупал квартиру до появления "льготной ипотеки"? А говорят, "закон обратной силы не имеет". Хотя в РФ актуальнее: "закон - что дышло, куда повернул - туда и вышло"
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