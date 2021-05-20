Мишустин поручил в короткие сроки возместить средства тем, кто купил путёвки в детские лагеря до введения кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки организовать возмещение средств гражданам, купившим путёвки в детские летние лагеря до введения программы кешбэка. Об этом 20 мая сообщает «Москва24».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря.
После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат
Позднее Путин поручил проработать вопрос о получении кешбэка на детский отдых на уже купленные путёвки до введения этой программы.