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Мишустин: На детский туристический кешбэк выделили 5 млрд рублей

Мишустин рассказал о выделении 5 миллиардов рублей на возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря

Премьер-министр России рассказал о реализации предложения из послания президента Федеральному собранию, по введению кешбэка на детские лагеря.

«Мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха», — цитирует 13 мая Михаила Мишустина ТАСС.

По его словам, в прошлом году не все российские дети смогли отдохнуть в летних лагерях, а летом 2021-го им нужно «наверстать упущенное». Премьер также напомнил, что во время своего послания Владимир Путин призвал «особое внимание уделять сохранению здоровья детей».

В своем обращении к Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае.

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Комментарии (10)

f0ntan
Если этот детский кеш в бок достигает аж 50%, значит, путевки в детские лагеря подоражают в 2 раза
АСмуров
>Владимир Путин призвал «особое внимание уделять сохранению здоровья детей»
Значит с сохранением здоровья детей проблемы не только в СПбГУ, но и в лагерях.
DEMOMON
А сразу нормальные цены в лагерях не додумались ещё сделать?
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