Мишустин: На детский туристический кешбэк выделили 5 млрд рублей

Премьер-министр России рассказал о реализации предложения из послания президента Федеральному собранию, по введению кешбэка на детские лагеря.
«Мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха», — цитирует 13 мая Михаила Мишустина ТАСС.
По его словам, в прошлом году не все российские дети смогли отдохнуть в летних лагерях, а летом 2021-го им нужно «наверстать упущенное». Премьер также напомнил, что во время своего послания Владимир Путин призвал «особое внимание уделять сохранению здоровья детей».
В своем обращении к Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот. Ростуризм пообещал, что возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря запустят уже в мае.