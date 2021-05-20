Одиннадцатиклассник объяснил, зачем пришел в школу в Петербурге в страйкбольном снаряжении и с пистолетом

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, 17-летний Никита сказал силовикам, которые его задерживали и опрашивали, что пришел так в свою школу «по приколу». Он уверил, что никаких иных планов у него не было, и казанского стрелка не упоминал.



То, что молодой человек увлечен шутерами (играми-стрелялками) и страйкболом, наше издание выяснило из соцсетей «героя» сегодняшнего утра. Он активно делился с друзьями новинками в экипировке и достижениями в играх.



А около 8:30 утра в образе персонажа мода Nine Tailed Fox из игры SCP («SCP: Нарушение условий содержания» — бесплатная инди-игра в жанре survival horror) пытался зайти в школу. Но не прошел дальше охраны. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии скрутили его и доставили в отдел. Момент задержания попал на видео.

