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Одиннадцатиклассник объяснил, зачем пришел в школу в Петербурге в страйкбольном снаряжении и с пистолетом

Учащийся школы в Красногвардейском районе Петербурга, которого не пустили в учебное заведение в экипировке и с приводом, лаконично пояснил своё поведение.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, 17-летний Никита сказал силовикам, которые его задерживали и опрашивали, что пришел так в свою школу «по приколу». Он уверил, что никаких иных планов у него не было, и казанского стрелка не упоминал.

То, что молодой человек увлечен шутерами (играми-стрелялками) и страйкболом, наше издание выяснило из соцсетей «героя» сегодняшнего утра. Он активно делился с друзьями новинками в экипировке и достижениями в играх.

А около 8:30 утра в образе персонажа мода Nine Tailed Fox из игры SCP («SCP: Нарушение условий содержания» — бесплатная инди-игра в жанре survival horror) пытался зайти в школу. Но не прошел дальше охраны. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии скрутили его и доставили в отдел. Момент задержания попал на видео.

В полиции прикид школьника не оценили, особенно после трагедии в Казани. Минимум, что его ждет, — профилактическая беседа и, возможно, учет в отделе по делам несовершеннолетних.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (37)

Oleg_I
Парень, между прочим, устроил школьной охране и районной Росгвардии внеплановую проверку боевой готовности. Что-то молчат бойцы, через какое время они приехали. Ась? Почему-то ни в одном новостном сообщении про это не упоминается. Сколько человек за это время перестрелял бы реальный колумбайнер? Я бы на месте руководства ему грамоту вручил, за активную гражданскую позицию.
PapaKarlo
На принуд работы его отправить. Сегодня копай яму лопатой 12 кубов, завтра закапывай руками. И так, каждый день месяца 3 Без выходных. Кормить дошираком...
Oleg_I
Комментарии, как обычно, доставляют.
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