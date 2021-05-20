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На кадрах двое сотрудников Росгвардии наклоняют юношу к капоту служебной машины. В распоряжение «Фонтанки» также попало фото школьника, сделанное в салоне автомобиля. Фанат страйкбола и игрушек-стрелялок выглядит на нём утомлённым и слегка напуганным.
Напомним, утром Никита пытался войти в школу в чёрной страйкбольной экипировке и синем галстуке. При себе у него была также кобура с пистолетом. «Фонтанка» присмотрелась к странице юноши в соцсети «ВКонтакте».