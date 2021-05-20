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Задержание выпускника в синем галстуке попало на видео. Гвардейцы уложили школьника на капот

Задержание школьника в страйкбольной амуниции в Петербурге попало на видео

Задержание 17-летнего Никиты, который 20 мая явился в родную школу Красногвардейского района со страйкбольным оружием и в амуниции, попало на видео.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / telegram

На кадрах двое сотрудников Росгвардии наклоняют юношу к капоту служебной машины. В распоряжение «Фонтанки» также попало фото школьника, сделанное в салоне автомобиля. Фанат страйкбола и игрушек-стрелялок выглядит на нём утомлённым и слегка напуганным.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Напомним, утром Никита пытался войти в школу в чёрной страйкбольной экипировке и синем галстуке. При себе у него была также кобура с пистолетом. «Фонтанка» присмотрелась к странице юноши в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Ivan Topor
Вообще серьезно рисковал быть пристреленным прям на месте...
Mafioza
Школьник:)
17летний лоб,гроза виртуального мира,был быстро наказан за выход в реал:)
Роман Романович
Пранк пошёл не по плану)
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