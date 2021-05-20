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«Я у мамы снайперист». Что известно о выпускнике, пришедшем в школу в амуниции и с пистолетом

17-летний Никита, поднявший на уши охрану школы № 147 Красногвардейского района Петербурга, ярый фанат шутеров (игр-стрелялок) и страйкбола. Юноша регулярно пополняет гардероб новой экипировкой, приводами (страйкбольным оружием) и всяческими аксессуарами. «Фонтанка» 20 мая изучила личную страницу эпатажного шутника.

Никита наряжался не в Робокопа, а в персонажа мода Nine Tailed Fox из игры SCP («SCP: Нарушение условий содержания» — бесплатная инди-игра в жанре survival horror). Комплект он собирал долго и бережно. Зимой заказал флисовую толстовку и штаны чёрного цвета, в апреле заказал ту самую поясную кобуру, которую изъяли. Школьник довольно плотно интересуется страйкболом, поэтому эта экипировка у него не единственная. Как и оружие. «Я у мамы снайперист», — заявил он, опубликовав фото с винтовкой с оптическим прицелом.

В администрации Красногвардейского района уточнили, что подросток в школе характеризуется положительно. Семья под внимание социальных служб не попадала.

Напомним, утром Никита пытался войти в школу в чёрной страйкбольной экипировке и синем галстуке. При себе у него была также кобура с пистолетом. Юноша был задержан сотрудниками Росгвардии.

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Комментарии (43)

Margot
Вот урод.
Маэстро
А от армии этот "боец" будет отмазываться?
265936132
Вот у меня что для таких орлов, что для тех, кто Вечный Огонь тушит или сосиски на нём жарит один рецепт: сажать просматривать документальную хронику событий по теме. Вместе с родителями.
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