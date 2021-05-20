Глава ФСИН: Здоровье Навального восстановилось, он весит уже 82 кг

Здоровье заключённого Алексея Навального стабилизировалось. Об этом 20 мая сообщил глава ФСИН Александр Калашников, передают РИА Новости и ТАСС.
По его словам, Навальный питается нормально и весит уже 82 килограмма. Он имеет возможность общаться с семьей. Каких-то специальных взысканий, нарушений у Навального сейчас нет, с ним обращаются в рамках законодательства.
Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя пустить к нему врача. Адвокат осужденного заявила, что «истощенный» оппозиционер пьет только воду и от своих планов не отказался. Сам Навальный заверил, что у него «