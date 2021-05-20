Глава ФСИН: Здоровье Навального восстановилось, он весит уже 82 кг

Здоровье заключённого Алексея Навального стабилизировалось. Об этом 20 мая сообщил глава ФСИН Александр Калашников, передают РИА Новости и ТАСС.

По его словам, Навальный питается нормально и весит уже 82 килограмма. Он имеет возможность общаться с семьей. Каких-то специальных взысканий, нарушений у Навального сейчас нет, с ним обращаются в рамках законодательства.