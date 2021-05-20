FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
17
Печать

Глава ФСИН: Здоровье Навального восстановилось, он весит уже 82 кг

Здоровье заключённого Алексея Навального стабилизировалось. Об этом 20 мая сообщил глава ФСИН Александр Калашников, передают РИА Новости и ТАСС.

По его словам, Навальный питается нормально и весит уже 82 килограмма. Он имеет возможность общаться с семьей. Каких-то специальных взысканий, нарушений у Навального сейчас нет, с ним обращаются в рамках законодательства.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя пустить к нему врача. Адвокат осужденного заявила, что «истощенный» оппозиционер пьет только воду и от своих планов не отказался. Сам Навальный заверил, что у него «100 % хардкорная тюремная голодовка». Голодовка была прекращена 23 апреля после обращения к оппозиционеру его лечащих врачей.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН, согласно которой условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (17)

ShkVAl
А как там его мучают? Коран, вроде как, Кадыров ему прислал.
265916485
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал)
vic_5e4cd1938d1a8
Хотя и 82, это уже лишний вес, даёшь, 180 кг!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний