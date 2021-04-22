«Нам вскоре лечить будет просто некого». Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, наблюдающие его на свободе, призвали политика прекратить голодовку. Они просят его временно согласиться на компромисс и дать лечить себя другим специалистам из гражданской больницы во Владимире. Письмо медиков Навальному публикует 22 апреля «Медиазона».



В своём обращении врачи отмечают, что благодаря «поддержке мирового и общественного мнения, а также коллег-медиков» Навального перевели в гражданскую больницу во Владимире. Там было проведено необходимое исследование, медицинские заключения, результаты которого были переданы врачам Навального через адвокатов. Они, в свою очередь, подготовили собственное мнение и передадут владимирским коллегам. В то же время авторы обращения пишут, что предприняли максимум для того, чтобы быть допущенными к пациенту, но этого не будет. Тем не менее они продолжают настаивать на переводе Навального в стационар в Москву.

