«Нам вскоре лечить будет просто некого». Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, наблюдающие его на свободе, призвали политика прекратить голодовку. Они просят его временно согласиться на компромисс и дать лечить себя другим специалистам из гражданской больницы во Владимире. Письмо медиков Навальному публикует 22 апреля «Медиазона».
В своём обращении врачи отмечают, что благодаря «поддержке мирового и общественного мнения, а также коллег-медиков» Навального перевели в гражданскую больницу во Владимире. Там было проведено необходимое исследование, медицинские заключения, результаты которого были переданы врачам Навального через адвокатов. Они, в свою очередь, подготовили собственное мнение и передадут владимирским коллегам. В то же время авторы обращения пишут, что предприняли максимум для того, чтобы быть допущенными к пациенту, но этого не будет. Тем не менее они продолжают настаивать на переводе Навального в стационар в Москву.
«Также мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью А. А. Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти. (…) Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого», — резюмируется в сообщении медиков, которые добавляют, что их главная задача — «сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье».
Среди подписавшихся под письмом: глава «Альянса врачей» (организация внесена в РФ в реестр иноагентов) Анастасия Васильева, кардиолог Я. И. Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог А. Д. Эрлих, нейрохирург В. А. Шурхай, невролог А. А. Плотников.
Ранее «Фонтанка» писала о заявлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, что в колонию к оппозиционеру были допущены четыре врача не из системы ФСИН, и «серьёзных рисков для здоровья Навального нет». Также омбудсмен заявила, что «фактов применения к А. А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено».