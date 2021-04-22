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«Нам вскоре лечить будет просто некого». Врачи Навального призвали его прекратить голодовку

Гражданские врачи обратились с письмом к Алексею Навальному

Лечащие врачи оппозиционера Алексея Навального, наблюдающие его на свободе, призвали политика прекратить голодовку. Они просят его временно согласиться на компромисс и дать лечить себя другим специалистам из гражданской больницы во Владимире. Письмо медиков Навальному публикует 22 апреля «Медиазона».

В своём обращении врачи отмечают, что благодаря «поддержке мирового и общественного мнения, а также коллег-медиков» Навального перевели в гражданскую больницу во Владимире. Там было проведено необходимое исследование, медицинские заключения, результаты которого были переданы врачам Навального через адвокатов. Они, в свою очередь, подготовили собственное мнение и передадут владимирским коллегам. В то же время авторы обращения пишут, что предприняли максимум для того, чтобы быть допущенными к пациенту, но этого не будет. Тем не менее они продолжают настаивать на переводе Навального в стационар в Москву.

«Также мы понимаем, что дальнейшее голодание может нанести существенный вред здоровью А. А. Навального и может привести к самому печальному исходу — к смерти. (…) Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого», — резюмируется в сообщении медиков, которые добавляют, что их главная задача — «сохранить нашему пациенту жизнь и здоровье».

Среди подписавшихся под письмом: глава «Альянса врачей» (организация внесена в РФ в реестр иноагентов) Анастасия Васильева, кардиолог Я. И. Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог А. Д. Эрлих, нейрохирург В. А. Шурхай, невролог А. А. Плотников.

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, что в колонию к оппозиционеру были допущены четыре врача не из системы ФСИН, и «серьёзных рисков для здоровья Навального нет». Также омбудсмен заявила, что «фактов применения к А. А. Навальному жестокого или грубого обращения не установлено».

Навальный в колонии продолжает голодовку. Таким образом он требует от руководства ИК-2 пустить к нему лечащего врача. Ранее он жаловался на онемение ног, кашель и другие проблемы со здоровьем. ФСИН оценила его состояние как удовлетворительное и сообщила, что ни коронавируса, ни туберкулеза у него нет.

Алексей Навальный оказался в колонии после жалобы на него ФСИН. Якобы условно осуждённый по делу «Ив Роше» политик регулярно пропускал визиты к инспекторам. Суд согласился с тем, что условия приговора оппозиционер не соблюдает, и заменил условный срок на реальный.

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Комментарии (8)

Павел Михайлов
А зачем переводить в Москву? Сподручнее интервью давать будет?
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.... сказано же --- «серьёзных рисков для здоровья Навального нет»
.... или Алексею захотелось курочки ?
vic_5e4cd1938d1a8
Тот же хайп был по поводу голодовки Савченко. Судя по её фото тех времён, голодание оказало лечебный эффект.

Человек может не есть 60-70 дней. Если будет угроза жизни накормят принудительно ректальным способом.
Время голодовки можно вычесть из срока лишения свободы.
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