В Петербурге школьник намекнул одноклассникам на шутинг. К нему пришла полиция

Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, накануне вечером полицейские общались с девятиклассником из школы в Невском районе. После трагедии в Казани петербургские педагоги стали тщательнее отслеживать странички учеников в соцсетях. Учительница заметила интерес к теме школьного шутинга у одного из подростков и сообщила об этом директору учреждения, руководитель передала информацию полиции.



Девятиклассник интересовался стрельбой в казанской школе и обсуждал произошедшее с одноклассниками. Также подросток предупредил школьников в чате: «В четверг лучше в школу не приходить». Это сообщение оказалось шуточным, выяснили полицейские. Никаких серьёзных планов ученик не вынашивал. С ним провели профилактическую беседу.

