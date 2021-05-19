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В Петербурге школьник намекнул одноклассникам на шутинг. К нему пришла полиция

Пост в соцсети о стрельбе в школе привёл к петербургскому школьнику полицию

Полицейские разбираются с интернет-перепиской девятиклассника из Невского района Петербурга. После обсуждения трагедии в Казани мальчик предупредил одноклассников, что в «четверг лучше в школу не приходить».

Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, накануне вечером полицейские общались с девятиклассником из школы в Невском районе. После трагедии в Казани петербургские педагоги стали тщательнее отслеживать странички учеников в соцсетях. Учительница заметила интерес к теме школьного шутинга у одного из подростков и сообщила об этом директору учреждения, руководитель передала информацию полиции.

Девятиклассник интересовался стрельбой в казанской школе и обсуждал произошедшее с одноклассниками. Также подросток предупредил школьников в чате: «В четверг лучше в школу не приходить». Это сообщение оказалось шуточным, выяснили полицейские. Никаких серьёзных планов ученик не вынашивал. С ним провели профилактическую беседу.

Подростка в школе характеризуют положительно. Факт следственных действий в отношении школьника «Фонтанке» подтвердили в администрации Невского района.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали как минимум 24 человека. Нападавшего задержали, у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. На допросе Галявиев признал вину. Его бывший сокурсник рассказывал, что тот, видимо, состоял в секте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

lamer
На учет в ПДН и на обследование к психиатру. И заключение написать пожестче, чтоб выше старшего дворника не устроился.
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