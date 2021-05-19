«Лента» договорилась о покупке 161 супермаркета Billa. Это ускорит ее экспансию в Москве

В настоящее время сеть «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 кв. м, подавляющее большинство из которых находится в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в Быково (Московская область). «Лента» планирует интегрировать в свою сеть 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

Российский ретейлер «Лента» заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро (около 19 млрд рублей). Об этом 19 мая сообщила компания.

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.



«Приобретение супермаркетов «Билла Россия» даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». Кроме того, выгодное расположение торговых точек «Билла» даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы», — прокомментировал генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин.



18 мая стало известно о том, что «Магнит» договаривается о покупке сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей.

