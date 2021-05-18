«Магнит» приобрел столичные амбиции. Что значит поглощение «Дикси» для рынка и покупателей

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О достижении договоренности о покупке «Дикси» «Магнит» объявил 18 мая. Как говорится в сообщении, в сделку войдут 2 612 магазинов «Дикси», 39 торговых точек под брендом «Мегамарт» и пять распределительных центров. Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей. Эта сделка — крупнейшая в истории современного российского ретейла, подчеркивает глава агентства INFOLine Иван Федяков. В бОльшую сумму (138 млрд рублей) оценивался выкуп доли «Магнита» банком ВТБ у основателя Александра Галицкого, но в данном случае это была смена акционера, а не классическая сделка слияния-поглощения.



Что покупает «Магнит»

«Дикси» — один из старейших игроков российского ретейла, основанный в 1993 году. На момент сделки компания входила в «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», которой владели собственники группы «Меркурий» Игорь Кесаев и Сергей Кациев (51%) и основатель «Красного и белого» Сергей Студенников (49%). По оценке агентства INFOLine, «Дикси» занимала пятое место по обороту среди российских продуктовых ретейлеров. В Петербурге, по оценке УФАС, в 2020 году ее доля рынка составила 7,2%, что также обеспечило ей пятое место в городе.

Сделку планируется закрыть к 31 августа 2021 года, но ее еще предстоит одобрить в ФАС. При этом ее сумма может измениться. Пока «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом. Останется у сети и ее команда, заявили в «Магните».



«Магнит» возвращается в игру

Большинство магазинов «Дикси» расположены в Москве и Московской области (1 329 торговых точек) и Петербурге и Ленинградской области (458 торговых точек). По словам директора «Магнита» Яна Дюнинга, сделка поможет «значительно укрепить позиции на рынке в обеих столицах», которые являются «стратегически важными для дальнейшей экспансии» ретейлера в стране, и предоставит «значительную поддержку» развитию онлайн-инициатив.



Так, в Петербурге у «Магнита», по данным сайта, сейчас есть 258 магазинов у дома, 1 — «Магнит Семейный», и 1 — «Магнит опт». Если следовать оценкам УФАС, то покупка «Дикси» поможет компании увеличить долю рынка с 6,9% до 14,1% и занять в городе второе место после X5 Retail Group. Заметно вырастет присутствие и в Москве (с 3,8% до 8,2% рынка, по данным РБК).

Но главное — поглощение «Дикси» возвращает «Магнит» в гонку за лидерство на российском рынке, которую компания в последние годы проигрывала X5 Retail Group, считает Иван Федяков. По итогам сделки общее число магазинов под управлением «Магнита» превысит 18 тысяч, что позволит ему выйти на первое место среди российских продуктовых сетей. По объему площадей и по выручке «Магнит» пока останется на втором месте, хотя покупка «Дикси» позволит сократить разрыв. Так, в 2020 году Х5 заработала 1,97 трлн рублей, прямое сложение показателей «Магнита» и «Дикси» даст примерно 1,6 трлн рублей.

Сделка крайне выгодна и для владельцев «Дикси». Сеть в последние годы не развивалась и не инвестировала в обновление магазинов. В условиях ужесточения конкуренции и попыток государства навязать рынку ценовое регулирование перспективы были крайне туманными, комментирует Иван Федяков. В 2019 году компания объявила о слиянии с сетью алкомаркетов «Красное и белое» и другим проектом владельцев «Дикси» — «Бристоль», но по факту объединение осталось на уровне кооперации. В частности, в Петербурге, по словам участников рынка, у компаний продолжали существовать самостоятельные отделы закупок.



«Дикси» прекратила публиковать финансовую отчетность в 2018 году, когда перестала торговаться на бирже. По данным СПАРК, выручка основного юрлица АО «Дикси Юг» составила в 2020 году 304 млрд рублей, чистая прибыль — 7,2 млрд рублей. Компания всегда была самой низкорентабельной среди федеральных продуктовых сетей, говорит совладелец петербургской сети «Реалъ» Александр Мышинский. С учетом того, что на момент ухода с биржи ее стоимость оценивалась в 40 млрд рублей, покупка за 93 млрд выглядит весьма щедрым жестом, считает он. Для сравнения: «Интерторг», который насчитывал 500 магазинов, за свой бизнес не получил ничего и был вынужден уйти в банкротство.

Покупая конкурента за почти 92,4 млрд рублей, «Магнит» платит за столичные амбиции и возвращение в игру за лидерство. «Если смотреть на стоимость торговых площадей, ненужного бренда и устаревшего оборудования, возможно, такие активы не слишком привлекательны, но получить Петербург и Москву — дорогого стоит», — подчеркивает Иван Федяков.



Что дальше

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сходятся в том, что, несмотря на заверения покупателя, «Дикси» прекратит свое существование. «Бренд конкурента «Магниту» не нужен», — считает Иван Федяков. Но чтобы обновить и ребрендировать торговые точки, ретейлеру понадобится не меньше трех лет и немалые вложения.

Часть магазинов, вероятно, будет закрыта, считает Александр Мышинский. «К примеру, в Петербурге «Магнит» открывался дверь в дверь с «Дикси», держать две точки рядом нет смысла», — считает он. Как и при уходе с рынка «Интерторга», это дает шанс местным игрокам получить новые площади по более выгодным ценам — арендные ставки по мере освобождения помещений начнут падать. «Для локальных сетей новости хорошие», — резюмирует он.

В краткосрочной перспективе выгадает и покупатель, поскольку получит более современные и комфортные магазины, считает Иван Федяков. Но в долгосрочной перспективе усиление консолидации негативно скажется на российской рознице. В европейских странах, где на пятерку крупнейших игроков приходится по 50 — 70% регионального рынка, современные технологии в отсутствие конкуренции внедряются более вяло, говорит он. Поставщики также окажутся в проигрыше, так как усиление крупных сетей дает им возможность диктовать свои ценовые условия.



По мнению эксперта, «Магнит» вовсе не обязательно будет закрывать лишние магазины и может превратить их в дарк-сторы для развития онлайн-направления. Но пока заявление директора Яна Дюнинга — скорее сигнал для акционеров, чем реальный план действий. «Безусловно, в области интернет-торговли «Магнит» сильно отстает от X5, но одной инфраструктуры, чтобы сократить этот разрыв, недостаточно», — заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

