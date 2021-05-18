«Магнит» притянул «Дикси». Краснодарский ретейлер договорился о покупке конкурента

«Магнит», второй по обороту ретейлер в России, приобретает более 2,6 тысячи магазинов группы «Дикси» у структур миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Об этом 18 мая говорится в сообщении компании.



Текущая сумма сделки (она еще будет корректироваться) — почти 93 миллиарда рублей. Кроме магазинов «Дикси», в нее войдут 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». При этом «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.

