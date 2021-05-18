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«Магнит» притянул «Дикси». Краснодарский ретейлер договорился о покупке конкурента

Краснодарский ретейлер «Магнит» объявил о покупке сети «Дикси» за 93 млрд рублей

«Магнит», второй по обороту ретейлер в России, приобретает более 2,6 тысячи магазинов группы «Дикси» у структур миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Об этом 18 мая говорится в сообщении компании.

Текущая сумма сделки (она еще будет корректироваться) — почти 93 миллиарда рублей. Кроме магазинов «Дикси», в нее войдут 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». При этом «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.

В результате сделки «Магнит» сократит до минимума разрыв в обороте со своим главным конкурентом— X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Кроме того, ретейлер значительно усилит свои позиции в Москве и Московской области. Доля рынка в Северо-Западном федеральном округе, преимущественно за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вырастет на 6,6 п. п. и составит 19,6 %.

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Комментарии (8)

SERGEY111
Значит скоро кранты Мегамарту , жаль .
alexadmin
Какая беда! В рамках этой пары дикси куда лучше выглядит.
piterez
Команду ФАС не дали...
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