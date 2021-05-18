Буря, которая вечером 18 мая пронеслась над Петербургом, успела наворотить дел и в Ленинградской области.
В Луге сорвало крышу с офисного здания. Конструкция уценила чью-то машину. Но это не самое страшное. Из-за сильного ветра попадали порядка десяти деревьев. Это, в свою очередь, привело к повреждению линии электропередач. По данным местных властей, как пишет 47news, без электричества оказался юг Лужского района. В зону отключения попали Волошовское, Скребловское, Серебрянское и Дзержинское поселение, ЦАОК, а также несколько микрорайонов в Луге. Сейчас уже все потребители запитаны.
А Кингисепп оказался затянут в грозовую воронку. Там события разворачивались, как в фильме про апокалипсис. В воздухе «порхали» крыши, порывов не выдержали крепкие сосны.