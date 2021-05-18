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Под Петербургом непогода лишила жителей электричества, повалила лес и сбросила крыши

Буря, которая вечером 18 мая пронеслась над Петербургом, успела наворотить дел и в Ленинградской области.

В Луге сорвало крышу с офисного здания. Конструкция уценила чью-то машину. Но это не самое страшное. Из-за сильного ветра попадали порядка десяти деревьев. Это, в свою очередь, привело к повреждению линии электропередач. По данным местных властей, как пишет 47news, без электричества оказался юг Лужского района. В зону отключения попали Волошовское, Скребловское, Серебрянское и Дзержинское поселение, ЦАОК, а также несколько микрорайонов в Луге. Сейчас уже все потребители запитаны.

А Кингисепп оказался затянут в грозовую воронку. Там события разворачивались, как в фильме про апокалипсис. В воздухе «порхали» крыши, порывов не выдержали крепкие сосны.

Стихия в Петербурге 18 мая ударила по деревьям, светофорам и автомобилям. Есть и первые пострадавшие — возле метро «Пионерская» обрушилась крыша фастфуда.

«Фонтанка» следила за разбушевавшейся стихией в прямой трансляции.

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