В Кремле дали совет уволенным после регистрации на сайте сторонников Навального

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию о том, что некоторые граждане лишились работы после регистрации на сайте сторонников Алексея Навального.



«Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — цитирует 18 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.



Пресс-секретарь президента Песков задался вопросом, не идет ли речь об участии этих граждан в незаконных акциях. «Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — соответствие Трудовому кодексу», — сказал представитель Кремля.

