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В Кремле дали совет уволенным после регистрации на сайте сторонников Навального

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал информацию о том, что некоторые граждане лишились работы после регистрации на сайте сторонников Алексея Навального.

«Если там есть нарушение Трудового кодекса, и граждане считают, что эти нарушения имеют место быть, то они вольны обращаться в прокуратуру, это ведомство, которое обеспечивает соблюдение законности», — цитирует 18 мая заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента Песков задался вопросом, не идет ли речь об участии этих граждан в незаконных акциях. «Точно мы с вами не знаем. Это, скорее, вопрос, который находится в прерогативе работодателя. И здесь главное — соответствие Трудовому кодексу», — сказал представитель Кремля.

Электронные адреса сторонников Алексея Навального, которые объявили о желании выйти на несогласованный митинг, оказались в открытом доступе в Интернете. Хакеры заявили, что оппозиционера поддерживают «70 % ботов». Тем не менее СМИ сообщили об увольнении реальных людей, чьи данные были на сайте. Соратник Алексея Навального Леонид Волков объяснил произошедшее «крысой». Роскомнадзор проверит утечку персональных данных с сайта.

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Комментарии (24)

ignik
Я не поддерживаю Навального (и считаю что нужно проводить существенно более жёсткие меры по борьбе с коррупцией, чем предлагает Навальный).

Однако за увольнение людей, которые, извините, "зарегистрировались на сайте" необходимо не просто увольнять руководителей соответствующих госбюджетных организаций, но и считать их лицами, совершившими "иные действия, устрашающие население, причиняющие значительный ущерб в целях дестабилизации деятельности органов власти".

Потому как они устрашаю людей, причиняют им ущерб, после чего эти люди выходят на улицы и мы все видим как они дестабилизируют деятельность органов власти. Таким образом упомянутые руководители попадают под диспозицию ч1ст205 УК РФ, предусматривающую наказание от 10 до 15 лет.

Необходимо образцово-показательно провести несколько уголовных дел для того чтобы подобным руководителям дать по рукам. Заодно не грех провести проверку соответтсвующих предприятий - а что же на них так сильно шапка загорелась?!
chip1
Коробит от формулировки "сторонники Навального", что это ? Мне не нравится коррупция, кумовство, безответственность, бестолковость и при этом необоснованно шикарная жизнь чиновников, мне не нравится, что по указанию "больших" людей на кого укажут фабрикуют уголовные дела, подконтрольные суды выносят приговоры по заказу! Навальный известен как человек который организовал фонд для борьбы с этими явлениями и в этом вопросе я его поддерживаю, спросите у Путина и он так же скажет, что с такими вещами нужно бороться, но он скажет, что бороться должно государство, только у него есть полномочия, согласен, но государство коррумпировано, его основа эти самые вороватые чиновники, силовики и судьи, они сплелись между собой в один узел - замкнутый круг. Поддерживаю Навального в части борьбы с коррупцией, не разделяю его взгляды на экономику, в данном вопросе я сторонник коммунистов, национализация ключевых секторов и частный бизнес в сфере производства, услуг и т.п., пример Норвегия.
rumet
на голубом глазу пискова..
у чаек там свои счеты с фбк.. их коррупцию и даже мокруху давным-давно разоблачили, но законники, что-то не воспользовались законными возможностями отстоять честь в судах - зашли с другого конца.. Экстремизьм на глобус натянули.. Теперь идите к ним жаловаться, если вас репрессировали за поддержку (лайк?) фбк.
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