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Роскомнадзор проверит утечку персональных данных с сайта сторонников Навального

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций пообещала проверить утечку с сайта сторонников Алексея Навального.

«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан <...> Роскомнадзор проведет соответствующую проверку», — цитирует 20 апреля заявление надзорного ведомства ТАСС.

В Роскомнадзоре пообещали выяснить обстоятельства утечки информации, которая содержала личные данные россиян. Базу сторонников Навального 16 апреля смогли украсть злоумышленники. Утечку подтвердил директор ФБК (признан иностранным агентом) Иван Жданов. Сторонники оппозиционера заверили, что в руках хакеров не оказалось никаких персональных данных, кроме электронных адресов.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Интересно, кого Роскомнадзор оштрафует за утечку?
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