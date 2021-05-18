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Юноша, убивший детей в школе в Казани, поставлен на учёт как склонный к суициду

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в школе в Казани, поставлен на учёт как склонный к суициду. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

За Галявиевым будут осуществлять строгий контроль, отметил источник. РИА цитирует его слова: «Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида». 13 мая стало известно о том, что после завершения следственных действий арестованного собираются привезти в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, пострадали как минимум 24 человека. Нападавшего задержали, у него при себе было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. На допросе Галявиев признал вину.

Его бывший сокурсник рассказывал, что тот, видимо, состоял в секте. О секте рассказывала и мать юноши, учившегося в том же колледже и покончившего с собой.

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Комментарии (5)

АСмуров
>Юноша, убивший детей в школе в Казани
Доказательства когда нить будут?
SapienS
Не на том, Фонтанка, хайпуете... Ведь и ежу понятно, что "юноша" тут совсем, мягко сказать, неуместно.
261933551
Вы бы ещё написали деточка. "Онжедеть"
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