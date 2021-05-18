Юноша, убивший детей в школе в Казани, поставлен на учёт как склонный к суициду

Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в школе в Казани, поставлен на учёт как склонный к суициду. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

За Галявиевым будут осуществлять строгий контроль, отметил источник. РИА цитирует его слова: «Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида». 13 мая стало известно о том, что после завершения следственных действий арестованного собираются привезти в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.