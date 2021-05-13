Медики сообщили о состоянии детей, пострадавших в Казани. СМИ публикуют рассказы выживших

Четыре ребёнка, пострадавшие при стрельбе в Казани и доставленные на лечение в Москву, находятся в тяжёлом состоянии, еще один — в крайне тяжёлом. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинские службы. «Полёт никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений», — сказал собеседник агентства. В основном у детей переломы и огнестрельные ранения. Состояние 14 детей, остающихся в больницах Татарстана, стабильное, рассказала 13 мая руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. «Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — цитирует её «Интерфакс».

Во время стрельбы учителя спасали детей. 26-летняя преподаватель английского Эльвира Игнатьева прикрыла собой одного ребёнка. Первая же пуля попала ей в голову, после чего стрелок перешел к расстрелу школьников. Уцелевшие дети рассказали, что преподаватель успела попрощаться с классом. Ее последними словами были: «Прощайте, дети», — пишет «ПроКазань». «Мы услышали взрыв, подошли к окну и увидели, как дети, которые шли на физкультуру, выбегают на улицу, — рассказал РИА Новости один из восьмиклассников. — Затем по громкоговорителю сообщили об угрозе, и учительница сразу приказала всем укрыться за партами». Преподаватель татарского языка и литературы Диляра Галиуллина как раз вела урок. Как только дети начали прятаться под столами, в кабинет вломился Галявиев. «Диляра Ахмадулловна преградила ему путь, — вспоминает ученик. — Она попросила его выйти из кабинета, затем схватила со стола горшок с цветком и попыталась бросить. Но не успела. Прогремели два выстрела, учительница рухнула на пол, а убийца переключился на нас». Учительница получила несколько огнестрельных ранений и сейчас находится в больнице.

По словам родителей, не все учителя действовали четко. «Когда по громкоговорителю объявили, что необходимо срочно закрыть двери на замок, преподаватель просто убежала, — рассказывает мать ученицы восьмого класса. — Дети остались одни, но их спасла учительница английского языка Элия Эльдаровна». Увидев из коридора, что педагога в классе нет, она вошла в кабинет и закрыла дверь на ключ. Некоторые ученики уже распахнули окна и хотели прыгать с третьего этажа, но Элия запретила, велев дожидаться помощи. В конце концов появились полицейские и вывели всех на улицу. Когда зазвучали выстрелы, учителя успокаивали учеников в WhatsApp. Фрагмент переписки в чате 8-б класса публикует KazanFirst. Учительница Татьяна Сергеевна объяснила, что в гимназию ворвался вооружённый человек, призывала ребят не паниковать. Дети делились, что им страшно и кто-то дергает ручку двери. «Как не паниковать, если по школе стpеляют?» — задаёт вопрос одна из школьниц. «Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что, держитесь все вместе», — просит Татьяна Сергеевна.