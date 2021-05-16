FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +24
74.00р89.62р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

В Петербурге озолотился Дворцовый мост. В честь футболистов

Дворцовый мост в Петербурге подсветили золотом в честь «Зенита»

Самая «открыточная» городская переправа через Неву приобрела золотое свечение вечером 16 мая. Это точка в чемпионском сезоне «Зенита».

ПоделитьсяПоделиться

С наступлением темноты в Петербурге гуляющие могут увидеть Дворцовый мост в золотом цвете. Иллюминация не случайна. Несколькими часами ранее футбольный клуб «Зенит» завершил очередной сезон, обыграв «Тамбов» со счетом 5:1. В действительности чемпионский титул команда с берегов Невы получила три недели назад, но город счел необходимым в очередной раз напомнить о статусе «Зенита».

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Игра с «Тамбовом» стала особенной, в первую очередь, для форварда петербургской команды Артемы Дзюбы. Он забил 200-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. На этот раз Дзюба вышел на поле с соской, в честь рождения ребенка, а принимать золотую медаль на матче с «Локомотивом» он предпочел в костюме Дэдпула. Еще одна особенность нынешнего матча — впервые в нынешнем веке на поле среди игроков «Зенита» не было ни одного легионера. Подробнее в материале отдела спорта «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

mavar
А что за недоумки на выезд ездили? Не радоваться голам своей команды? Совсем фаны измельчали. Ведутся на мнение уже совсем дискредитировавших себя "авторитетов". Они 20 лет назад в грош не ценились. Потом умные люди повзрослели, отошли. А эти "меньшивики" остались.
Din1922
Почему не в радужный цвет? Он был бы более символичным
nastya1201
Ура )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний