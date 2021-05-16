С наступлением темноты в Петербурге гуляющие могут увидеть Дворцовый мост в золотом цвете. Иллюминация не случайна. Несколькими часами ранее футбольный клуб «Зенит» завершил очередной сезон, обыграв «Тамбов» со счетом 5:1. В действительности чемпионский титул команда с берегов Невы получила три недели назад, но город счел необходимым в очередной раз напомнить о статусе «Зенита».
автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Игра с «Тамбовом» стала особенной, в первую очередь, для форварда петербургской команды Артемы Дзюбы. Он забил 200-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ. На этот раз Дзюба вышел на поле с соской, в честь рождения ребенка, а принимать золотую медаль на матче с «Локомотивом» он предпочел в костюме Дэдпула. Еще одна особенность нынешнего матча — впервые в нынешнем веке на поле среди игроков «Зенита» не было ни одного легионера. Подробнее в материале отдела спорта «Фонтанки».