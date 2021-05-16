Питерские разгромили тамбовских. «Зенит» напоследок дал пять приговоренной команде

Фото: автор Вячеслав Евдокимов / официальный сайт ФК «Зенит» Поделиться Поделиться







Спортивной составляющей в матче 30 тура для команд, встречающихся в Саранске (а именно там «Тамбов» проводит домашние матчи РПЛ), не было. «Тамбов» вылетел давно. «Зенит» уже три недели как чемпион. Иностранцы петербургского клуба неделю в отпуске и разъехались по родным странам: Сердар Азмун обнимает лошадь в Иране, Себастьян Дриусси загорает на пляже в Майами, Вильмар Барриос катается на велосипеде в Колумбии. Поэтому впервые в 21 веке «Зенит» выставил исключительно российский трудовой коллектив.



В стартовом составе наблюдалась предсказуемая ротация. В воротах — 18-летний Даниил Одоевский, талантливый вратарь, про которого нет статьи в Википедии. В центре обороны — Дмитрий Чистяков и Данила Хотулев (18 лет), справа — Вячеслав Караваев, слева — Юрий Жирков. 37-летний Юрий Валентинович начинал в тамбовском «Спартаке» и когда-то отдавал голевые передачи нынешнему главному тренеру «Тамбова» Сергею Первушину. Понятно, что для Жиркова матч с родной командой стал яркой символической точкой в 20-летней клубной карьере. В центр поля вернулись Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин. В нападении вышли Андрей Мостовой и Артем Дзюба. В целом показалось, что ввиду отсутствия турнирного значения матч против «Тамбова» стал дополнительной тренировкой для футболистов сборной России (Жирков, Караваев, Оздоев, Мостовой, Дзюба скоро отправятся на тренировочной сбор главной команды страны в Австрию).

Анализировать футбол в 30 туре в исполнении команды, которая откровенно не может, и команды, которая откровенно не хочет, врать не будем, сложновато. К счастью, в матче нашелся драматический сюжет имени бомбардирских рекордов. На 11 минуте счет в матче после первого углового открыл Дзюба. Артем подбежал к камере и задрал футболку: на футболке была написана цифра 200 — гол в ворота «Тамбова» стал 200-м в карьере нападающего. На этом театрализованная постановка не закончилась: из трусов Дзюба достал соску и исполнил традиционную «люльку» — вчера у форварда родился третий сын. Болельщики задались вопросами: Был ли в трусах кармашек? А если бы пришлось бегать до 90 минуты?



«Зенит» мог забивать еще, но пропустил буквально перед свистком на перерыв. «Тамбов» тоже заработал угловой, Хотулев ошибся с выбором позиции и принятием решения, Кирилл Климов сравнял счет.

Тем не менее во втором тайме перформанс Дзюбы продолжился. В соцсетях пробежал слух, что сектор выездных болельщиков петербургского клуба в Саранске отправил капитана «Зенита» в непристойном направлении. Форвард завелся. В итоге Артем сперва оформил джентльменский хет-трик (гол с левой ноги, с правой, головой), затем — покер, а на 90 минуте заставил защитника хозяев Фархода Васиева забить в свои ворота. После каждого взятия ворот Дзюба отправлял понятные жесты гостевому сектору, получая обратно лучи поддержки и симпатии.

Статистические рекорды поражают: по итогам матча Дзюба обогнал Азмуна в списке лучших нападающих лиги. 20 мячей за сезон — лучший результат в карьере Артема. Более того: благодаря покеру в Саранске Дзюба обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории РПЛ. Разница забитые-пропущенные у «Зенита» после 30 туров: 76–26 (плюс 50!).



Семак, который впервые в сезоне провел матч в шортах, после игры поблагодарил всех: «Хочу поздравить команду, болельщиков с окончанием этого сезона, с сегодняшней победой. Несмотря ни на что, сохранили мотивацию и качество игры, смогли победить, победить крупно. Рад за Артема, который стал лучшим бомбардиром, он в непростой ситуации сумел отыграть тот гандикап, который был между ними с Сердаром. Такое соперничество только украшает и добавляет конкуренции чемпионата. Есть сегодня за кого порадоваться и индивидуально, и за командную игру, и за молодёжь, из которой сегодня кто-то дебютировал, кто-то в стартовом составе, кто-то получил небольшое количество игрового времени. Рад за ребят, это для них дополнительный стимул расти и прогрессировать. Хочу поблагодарить «Тамбов», команда, несмотря ни на что, сохраняла мотивацию, я знаю, насколько это сложно. Ещё раз хочу их поблагодарить за игру, за те эмоции, с которыми они выходили на каждый матч. Немножко грустно за «Тамбов», за то, что команда прекратила существование (ранее руководство клуба заявило, что оно не подавало на лицензирование и команда не будет выступать в следующем году ни в ПФЛ, ни в ФНЛ — прим.). Но ребята молодцы».



Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

