Четыре гола за «Зенит» забил Артем Дзюба. Первый из них он отпраздновал с соской во рту, отметив тем самым рождение третьего ребенка и 200-й гол в карьере. Пятый гол уже в добавленное время второго тайма забил в свои ворота защитник «Тамбова» Фарход Васиев.
ПОКЕР! ААААААААААРРРРТЕЕЕЕМ ДЗЮБА!!!!!!! #ТамбовЗенит pic.twitter.com/bJgT5DmF76— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 16, 2021
Благодаря этому Дзюба стал лучшим бомбардиром сезона 2020/21 с 20 голами. Кроме того, форвард вышел на первое место по количеству забитых мячей в истории РПЛ (137), опередив другого бывшего нападающего «Зенита» — Александра Кержакова (133).