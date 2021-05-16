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Дзюба разгромил «Тамбов» с соской во рту и стал лучшим бомбардиром за всю историю РПЛ

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30-го тура чемпионата РПЛ против «Тамбова», который проходил 16 мая. Петербургский клуб выиграл со счетом 5:1.

Четыре гола за «Зенит» забил Артем Дзюба. Первый из них он отпраздновал с соской во рту, отметив тем самым рождение третьего ребенка и 200-й гол в карьере. Пятый гол уже в добавленное время второго тайма забил в свои ворота защитник «Тамбова» Фарход Васиев.

Благодаря этому Дзюба стал лучшим бомбардиром сезона 2020/21 с 20 голами. Кроме того, форвард вышел на первое место по количеству забитых мячей в истории РПЛ (137), опередив другого бывшего нападающего «Зенита» — Александра Кержакова (133).

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Комментарии (17)

Romamenn
Интересно почему Дзюба не получил желтую за задраную футболку после гола? И не важно что там было изображено... правила ведь должны быть для всех одинаковые.
Alkaline
Дзюба работает, он молодец. Спасибо!

пс: я даже не кузьмич, наверное. Но я рад, что Артем играет в команде Зенит. Жаль, конечно, кокорина, вдвоем они бы всех расколошматили вообще.
Kezevo
Лига чемпионов успокоит этого покерщика)
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