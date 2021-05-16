Видеозапись с атакой на патрульный автомобиль опубликована на странице регионального управления МВД в Instagram, и к 16 мая разошлась по федеральным СМИ. Пресс-служба объяснила, что на кадрах запечатлена попытка жителей деревни Ансалта вызволить земляка. Отмечая Ураза-байрам, он выпил лишнего, сел за руль и поехал за сигаретами. На обратном пути его пыталась остановить дорожная полиция, но он не остановился и сбил сотрудника.

Полиция Дагестана задержала за сбитого сотрудника и пьяное вождение жителя одной из деревень. Местные требовали простить и отпустить.

Погоня закончилась в пользу полиции, но на защиту пьяницы вышли примерно 200 человек. Камнем кто-то разбил стекло служебного автомобиля. Во главе «восстания» был брат задержанного.

Уточняется, что нарушитель неоднократно судим, больше 30 раз привлекался административно и лишен водительских прав.



«Отпустить того, кто пьяный ездит за рулём и может стать виновником чьей-то смерти? Того, кого уже даже права этого лишили, но он не остановился? Все так жаждут справедливости, негодуют по любому поводу, но сами при этом готовы сделать скидки, только потому что «праздник» и он «свой». Неожиданно было услышать фразу: «В такой праздник можно было и отпустить!» В такой праздник можно было и НЕ ПИТЬ!», — эмоционально отреагировал автор записи.



На видео уже в отделе полиции нарушитель говорит, что раскаивается. Читатели страницы МВД предложили полностью запретить в Дагестане продажу спиртного.

