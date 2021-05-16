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Дагестанское село восстало против полиции. Отбить пытались пьяного водителя без прав, сбившего патрульного

В дагестанском селе жители отбивали у полиции пьяного водителя, сбившего патрульного

Полиция Дагестана задержала за сбитого сотрудника и пьяное вождение жителя одной из деревень. Местные требовали простить и отпустить.

Видеозапись с атакой на патрульный автомобиль опубликована на странице регионального управления МВД в Instagram, и к 16 мая разошлась по федеральным СМИ. Пресс-служба объяснила, что на кадрах запечатлена попытка жителей деревни Ансалта вызволить земляка. Отмечая Ураза-байрам, он выпил лишнего, сел за руль и поехал за сигаретами. На обратном пути его пыталась остановить дорожная полиция, но он не остановился и сбил сотрудника.

Погоня закончилась в пользу полиции, но на защиту пьяницы вышли примерно 200 человек. Камнем кто-то разбил стекло служебного автомобиля. Во главе «восстания» был брат задержанного.

Уточняется, что нарушитель неоднократно судим, больше 30 раз привлекался административно и лишен водительских прав.

«Отпустить того, кто пьяный ездит за рулём и может стать виновником чьей-то смерти? Того, кого уже даже права этого лишили, но он не остановился? Все так жаждут справедливости, негодуют по любому поводу, но сами при этом готовы сделать скидки, только потому что «праздник» и он «свой». Неожиданно было услышать фразу: «В такой праздник можно было и отпустить!» В такой праздник можно было и НЕ ПИТЬ!», — эмоционально отреагировал автор записи.

На видео уже в отделе полиции нарушитель говорит, что раскаивается. Читатели страницы МВД предложили полностью запретить в Дагестане продажу спиртного.

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Комментарии (7)

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...откуда у неоднократно судимого в нищем Дагестане весьма не старая Тойота ?
Modest_5e4ce41f7533b
Надо ли это понимать так, что полиция была не дагестанская?
Владислав М
Ну и где все эти ОМОНы с Росгвардиями? Где задержания нападающих на сотрудников полиции? Или это другое, так как эти ребята трон не шатают?
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