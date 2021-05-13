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Суд не позволил художнице Дарье Апахончич исключиться из списка иноагентов

Петербургская художница Дарья Апахончич проиграла суд Минюсту по иску о признании её иноагентом

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению петербургской художницы Дарьи Апахончич (признана Минюстом физическим лицом–иноагентом) к данному ведомству об обжаловании решения и бездействия органа государственной власти.

Как сообщила 13 мая объединённая пресс-служба судов Северной столицы, суд Апахончич в удовлетворении заявленных требований отказал.

Напомним, в конце 2020 года Минюст признал Дарью Апахончич лицом, выполняющим функции иностранного агента наряду с правозащитником Львом Пономарёвым, журналистами «Радио Свобода» Людмилой Савицкой и Сергеем Маркеловым, главным редактором «Псковской губернии» Денисом Камалягиным. Кое-кому из этого списка позже удалось оспорить данное решение в суде.

Сама Апахончич в интервью «Фонтанке» рассказывала, что не понимает причину включения её в список СМИ-иноагентов, ведь она не занимается журналистской деятельностью, кроме того, единственное финансирование из-за рубежа, которое она получила, был, по её словам, перевод от подруги в качестве подарка на день рождения.

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Комментарии (1)

Макс Никольский
а я не понимаю, как человека, чей уровень техники ИЗО на уровне среднестатистического ученика начальной школы, называют художником. Или для этого статуса достаточно весьма сомнительных надписей на "бессмертных полотнах"?
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