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Ученики из казанской гимназии, где произошла стрельба, возобновят занятия в других школах с понедельника

Вести уроки у учеников школы № 175 в Казани с 17 мая будут их же учителя

Занятия для учеников гимназии № 175 в Казани, где произошло вооружённое нападение, возобновятся с понедельника, 17 мая. Детей примут соседние школы, однако преподавать у них будут их же учителя. Об этом 13 мая сообщает сайт городской администрации.

«Учащиеся 9 и 11 классов казанской гимназии № 175 вернутся к учёбе в ближайший понедельник, 17 мая. До завершения учебного года они будут учиться в отдельном блоке школы № 174 со своими учителями. На базе школы будет работать консультативный пункт, где дети, их родители и педагоги смогут получать психологическую помощь», — говорится в сообщении.

При этом в администрации города уточнили, что согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, учеников гимназии № 175 в 174-й школе не будут объединять с детьми из других классов.

Ранее сообщалось, что пока в здании школы, повреждённом в результате взрыва и стрельбы, будут вестись ремонтные работы, учебный процесс для детей 9–11 классов организуют в соседних школах № 171 и 174. Часть учеников переведут на дистанционное обучение.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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