Ученики из казанской гимназии, где произошла стрельба, возобновят занятия в других школах с понедельника

Занятия для учеников гимназии № 175 в Казани, где произошло вооружённое нападение, возобновятся с понедельника, 17 мая. Детей примут соседние школы, однако преподавать у них будут их же учителя. Об этом 13 мая сообщает сайт городской администрации.



«Учащиеся 9 и 11 классов казанской гимназии № 175 вернутся к учёбе в ближайший понедельник, 17 мая. До завершения учебного года они будут учиться в отдельном блоке школы № 174 со своими учителями. На базе школы будет работать консультативный пункт, где дети, их родители и педагоги смогут получать психологическую помощь», — говорится в сообщении.

