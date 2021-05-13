Ученики из казанской гимназии, где произошла стрельба, возобновят занятия в других школах с понедельника

Занятия для учеников гимназии № 175 в Казани, где произошло вооружённое нападение, возобновятся с понедельника, 17 мая. Детей примут соседние школы, однако преподавать у них будут их же учителя. Об этом 13 мая сообщает сайт городской администрации.
«Учащиеся 9 и 11 классов казанской гимназии № 175 вернутся к учёбе в ближайший понедельник, 17 мая. До завершения учебного года они будут учиться в отдельном блоке школы № 174 со своими учителями. На базе школы будет работать консультативный пункт, где дети, их родители и педагоги смогут получать психологическую помощь», — говорится в сообщении.
При этом в администрации города уточнили, что согласно рекомендациям психологов и с учётом мнения родителей, учеников гимназии № 175 в 174-й школе не будут объединять с детьми из других классов.
Ранее сообщалось, что пока в здании школы, повреждённом в результате взрыва и стрельбы, будут вестись ремонтные работы, учебный процесс для детей 9–11 классов организуют в соседних школах № 171 и 174. Часть учеников переведут на дистанционное обучение.