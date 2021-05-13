Насмерть сбивший женщину на Пестеля водитель стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего в центре города 10 мая. Тогда под колесами автомобиля погибла женщина.
Около десяти часов вечера понедельника на регулируемом пешеходном переходе у дома 17 по улице Пестеля 60-летний водитель автомобиля Datsun On-Do сбил 53-летнюю женщину, которая начала переходить дорогу на свой зеленый, но не успела и завершала переход уже на красный. На записи с камеры наблюдения видно, что двигалась она очень медленно. От полученных травм женщина погибла на месте.
Как сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителя отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.