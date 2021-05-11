Как сообщили 11 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 22:13 на регулируемом пешеходном переходе у дома 17 по улице Пестеля 60-летний мужчина на автомобиле Datsun On-Do сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу слева направо по ходу движения. Начала она переход на зеленый сигнал светофора, а завершала уже на красный. Ранее об этом говорили и очевидцы.

От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту ДТП полиция проводит проверку, ее материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Момент наезда попал на видео.

«Водитель — пожилой человек. Он не был пьян — похоже, в шоке. На капоте и на лобовом на его машине — серьёзные вмятины от удара. Значит, скорость была приличная. Как ему удалось так разогнаться от предыдущего светофора на Пестеля, непонятно! Видимо, «проскакивал». При этом на видео заметно, что дорога была практически свободна, обзор нормальный — вполне можно было увидеть пешехода на зебре и затормозить. Девушка-водитель, очевидица, которая давала на месте показания, сказала, что в момент аварии она стояла на перекрёстке на свой красный (это направление, встречное водителю, сбившему человека)», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Надежда.