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Смертельное ДТП в центре Петербурга попало на видео: человек двигался очень медленно

Пешеход погиб в ДТП на улице Пестеля в Петербурге

Пересечение дороги в зоне пешеходного перехода не гарантирует 100-процентную безопасность. Водитель, судя по видео, мчавший на свой зелёный, даже не предполагал, что перед ним может быть человек.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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Как сообщает 11 мая «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», смертельное ДТП произошло вчера около 22 часов на улице Пестеля, 16 в Центральном районе Петербурга. По предварительной информации, 60-летний мужчина на автомобиле Datsun On-Do совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в зоне регулируемого перехода. Пешеход погиб на месте.

На записи камеры наблюдения видно, что пешеход двигался очень медленно. Автомобиль подъезжал к перекрёстку, когда ему уже загорелся зелёный сигнал светофора. «Бабушка переходила на зелёный, а завершала на красный», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Бедная женщина. Я её часто здесь видела. Она всё время так ходит», — отмечает одна из подписчиц в комментариях.

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Комментарии (10)

Алексей Власов
Надо кастрировать таких гонщиков. Нельзя позволить продолжиться таким ущербным генетическим линиям.
Woodruff Shnibbll
В то время, когда с Марса приходят видосы и фоточки ты смотришь запись камеры в центре СПБ и понимаешь что что NOkia 3310 которую ты выбросил 20 лет назад, не потерялась в недрах помойки -её отмыли и поставили снимать обстановку на Пестеля. Что она до сих пор ответственно делает.
pantherssv
водителю лет пять за это надо дать
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