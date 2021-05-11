Как сообщает 11 мая «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», смертельное ДТП произошло вчера около 22 часов на улице Пестеля, 16 в Центральном районе Петербурга. По предварительной информации,
На записи камеры наблюдения видно, что пешеход двигался очень медленно. Автомобиль подъезжал к перекрёстку, когда ему уже загорелся зелёный сигнал светофора. «Бабушка переходила на зелёный, а завершала на красный», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Бедная женщина. Я её часто здесь видела. Она всё время так ходит», — отмечает одна из подписчиц в комментариях.