«Продолжаем хирургические манипуляции с наиболее тяжёлыми». Глава Минздрава рассказал о состоянии раненных в казанской гимназии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии Казани.

«Трое детей — наиболее тяжёлые — были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасений», — заявил он на совещании правительства 13 мая.

Под наблюдением медиков остаются 15 детей, один ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии. «Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизированы, один ребёнок утром был переведён в общую палату, отмечается положительная динамика его самочувствия», — отметил Мурашко.