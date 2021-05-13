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«Продолжаем хирургические манипуляции с наиболее тяжёлыми». Глава Минздрава рассказал о состоянии раненных в казанской гимназии

Мурашко: Трое детей в тяжёлом состоянии после стрельбы в казанской школе прооперированы в Москве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии Казани.

«Трое детей — наиболее тяжёлые — были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасений», — заявил он на совещании правительства 13 мая.

Под наблюдением медиков остаются 15 детей, один ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии. «Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизированы, один ребёнок утром был переведён в общую палату, отмечается положительная динамика его самочувствия», — отметил Мурашко.

К реабилитации подключены психиатры, психологи, врачи-реабилитологи. Также детей планируют отправить на оздоровительный отдых.

Глава Минздрава рассказал, что первые кареты скорой помощи приехали на место происшествия спустя 7 минут, всего к гимназии приехали 36 машин с медиками. Госпитализированы были 18 детей и трое взрослых. В первый же день на станции переливания крови обратились более тысячи человек. Мурашко отметил, что с коллегами «обошёл всех детей, уже находившихся на дому». По результатам обхода пациентов и консилиума врачей наиболее тяжёлые пятеро детей и трое взрослых, а также мама одной пострадавшей девочки были эвакуированы в шесть клиник Москвы.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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