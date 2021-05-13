«Продолжаем хирургические манипуляции с наиболее тяжёлыми». Глава Минздрава рассказал о состоянии раненных в казанской гимназии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии Казани.
«Трое детей — наиболее тяжёлые — были прооперированы вчера вечером и сегодня в Москве. Манипуляции хирургические мы продолжаем, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасений», — заявил он на совещании правительства 13 мая.
Под наблюдением медиков остаются 15 детей, один ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии. «Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизированы, один ребёнок утром был переведён в общую палату, отмечается положительная динамика его самочувствия», — отметил Мурашко.
К реабилитации подключены психиатры, психологи, врачи-реабилитологи. Также детей планируют отправить на оздоровительный отдых.
Глава Минздрава рассказал, что первые кареты скорой помощи приехали на место происшествия спустя 7 минут, всего к гимназии приехали 36 машин с медиками. Госпитализированы были 18 детей и трое взрослых. В первый же день на станции переливания крови обратились более тысячи человек. Мурашко отметил, что с коллегами «обошёл всех детей, уже находившихся на дому». По результатам обхода пациентов и консилиума врачей наиболее тяжёлые пятеро детей и трое взрослых, а также мама одной пострадавшей девочки были эвакуированы в шесть клиник Москвы.