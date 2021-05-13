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Путин поручил наградить учителей и работников казанской гимназии за защиту детей

Президент России Владимир Путин предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии в Казани, где 11 мая бывший выпускник устроил стрельбу, жертвами которой стали девять человек.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных: закрывали собой, так, как сделала это молодая девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева — пожертвовала жизнью ради своих учеников», — сказал он. Президент отметил, что некоторые учителя, когда слышны были выстрелы, стояли у входа в классы и готовы были бороться, защищать своих учеников, а затем помогали им выбраться из гимназии.

Все исполнили свой профессиональный и человеческий долг, — оценил действия педагогов Путин.

11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по официальным данным, погибли девять человек, в том числе семеро детей. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев, на которого было официально зарегистрировано оружие. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я ещё больше стал всех ненавидеть», — заявил он во время задержания. Советский районный суд Казани, несмотря на озвученную следователями болезнь головного мозга, 12 мая арестовал стрелка на два месяца.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Обсудим невиновных, наградим непричастных?
Михаил Петров-Водкин
Понеслось мифотворчество в стиле подвигов Шакирьяна Матросова и панфиловцев.
Эльвира рассказала своей школьной подруге подруге Альфине, что у неё совсем нет времени на жизнь и "5 лет как вообще не жила", все силы уходят на работу в школе. Работа ей не нравилась, и она обещала подруге уйти уже в мае. Ее держали грант, который она получала за «Учитель года» (и который должен был окончиться в мае) и страх будущего.
nuga
К чему такая спешка? Быстрее замять дело?
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