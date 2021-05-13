Путин поручил наградить учителей и работников казанской гимназии за защиту детей

Президент России Владимир Путин предложил наградить государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии в Казани, где 11 мая бывший выпускник устроил стрельбу, жертвами которой стали девять человек.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных: закрывали собой, так, как сделала это молодая девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева — пожертвовала жизнью ради своих учеников», — сказал он. Президент отметил, что некоторые учителя, когда слышны были выстрелы, стояли у входа в классы и готовы были бороться, защищать своих учеников, а затем помогали им выбраться из гимназии.