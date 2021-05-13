«Аэрофлот» и другие авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении перевозчика. Пассажиры могут однократно изменить дату вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление или возврат без применения штрафных санкций.



Об отмене рейсов в Бен-Гурион заявили также British Airways, American Airlines и некоторые другие авиакомпании. Lufthansa, например, приостановит полёты до конца пятницы, 14 мая. Авиаотрасль внимательно следит за развитием событий.