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«Аэрофлот» и другие авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив

Российский перевозчик «Аэрофлот», а также ряд зарубежных авиакомпаний объявили о приостановке полётов в Тель-Авив из-за обострения палестино-израильского конфликта.

«В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) «Аэрофлот» 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево», — говорится в сообщении перевозчика. Пассажиры могут однократно изменить дату вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление или возврат без применения штрафных санкций.

Об отмене рейсов в Бен-Гурион заявили также British Airways, American Airlines и некоторые другие авиакомпании. Lufthansa, например, приостановит полёты до конца пятницы, 14 мая. Авиаотрасль внимательно следит за развитием событий.

В Тель-Авиве же вновь звучат сирены воздушной тревоги.

Эскалация конфликта началось 7 мая, когда израильская полиция пыталась контролировать проведение массовых религиозных мероприятий в Восточном Иерусалиме на фоне судебного процесса о выселении палестинских семей. Беспорядки охватили и другие города. В пригороде Тель-Авива, городе Лод, был введён режим чрезвычайной ситуации, о чём «Фонтанке» рассказал местный житель. Каждую ночь небо над Израилем озаряют ракеты ПРО, которые сбивают ракеты палестницев. Израиль сообщил о нескольких погибших и раненых. Палестинская сторона заявляет о десятках погибших.

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