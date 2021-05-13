«Мы начинаем отставать». Создатель «Спутника V» предложил поскорее начать испытывать его на детях

Зарубежные производители вакцин от коронавируса уже начали их исследование на детях, в то время как Россия в этом вопросе начинает отставать. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
«На детях... надо получить разрешение… Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину», — цитирует главу Центра им. Гамалеи 13 мая РИА Новости.
Гинцбург отметил, что дети — это около 20% населения, они тоже болеют коронавирусом и, к сожалению, умирают от него.
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Ранее «Фонтанка» писала, что уже через месяц в гражданский оборот в России могут запустить облегчённый вариант «Спутника V» — «Спутник Лайт», зарегистрированный Минздравом в начале мая.