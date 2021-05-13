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«Мы начинаем отставать». Создатель «Спутника V» предложил поскорее начать испытывать его на детях

Глава Центра им. Гамалеи выступил за скорейшее начало исследований вакцины от коронавируса на детях

Зарубежные производители вакцин от коронавируса уже начали их исследование на детях, в то время как Россия в этом вопросе начинает отставать. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«На детях... надо получить разрешение… Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания на детях, причем уже 17 и 13 лет. Мы начинаем отставать и скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены, несмотря на то, что мы первыми зарегистрировали вакцину», — цитирует главу Центра им. Гамалеи 13 мая РИА Новости.

Гинцбург отметил, что дети — это около 20% населения, они тоже болеют коронавирусом и, к сожалению, умирают от него.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.

Ранее «Фонтанка» писала, что уже через месяц в гражданский оборот в России могут запустить облегчённый вариант «Спутника V» — «Спутник Лайт», зарегистрированный Минздравом в начале мая.

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Комментарии (10)

Komarinsk2019
А ещё хорошо бы статистику опубликовать по привитым, но заболевшим; по побочкам, по антителам и так далее. И обяснить, почему вроде бы привитый президент всё равно сидит в изоляции и к нему пускают только после 2-х недельного карантина?
Михаил Петров-Водкин
испытывать его на детях? Чего-чего, а этого бесхозного добра в России хватает.
SapienS
Заметка - отличный повод метнуть понос недалёким и сочувствующим... Да вон уже и началось - чувствую вонь пошла.
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