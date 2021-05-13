Израиль готов к наземной операции в секторе Газа

По словам Зильбермана, к границе уже переброшены дополнительные наземные войска, в том числе из бригады десантников, пехотной бригады Голани и 7-й бронетанковой бригады.

«Планы разрабатывались подразделением Газы и Южным командованием и затем будут переданы на утверждение политическому эшелону Израиля», — цитирует издание бригадного генерала ЦАХАЛ Хидаи Зильбермана.

Планы наземной военной операции армии обороны Израиля будут представлены на утверждение начальнику штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанту Авив Кохави уже 13 мая, сообщает в четверг Jerusalem Post .

Накануне вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль официально отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня, а Кохави сообщил об этом председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Министр обороны Бенни Ганц проинформировал членов кнессета, что Израиль не пойдет на прекращение огня с ХАМАС и другими военизированными группировками.

В ночь на 13 мая продолжился обмен воздушными ударами. Сирены, предупреждающие о ракетном ударе, снова звучали по всему Израилю.

«Несколько ракет попали прямо в цель, в том числе в Петах-Тикве и Ришон-ле-Ционе, где часть ракеты упала внутри дома; никто не пострадал», — отмечает Jerusalem Post.

В свою очередь, авиация Израиля продолжила атаковать объекты в секторе Газа.

Обострение противостояния началось 7 мая, когда израильская полиция пыталась контролировать проведение массовых религиозных мероприятий в Восточном Иерусалиме на фоне судебного процесса о выселении палестинских семей. Беспорядки охватили и другие города. В пригороде Тель-Авива, городе Лод, был введён режим чрезвычайной ситуации, о чём «Фонтанке» рассказал местный житель. Каждую ночь небо над Израилем озаряют ракеты ПРО, которые сбивают ракеты палестницев. Израиль сообщил о нескольких погибших и раненых. Палестинская сторона заявляет о десятках погибших.