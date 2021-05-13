Кешбэк за детский отдых может составить 50% от стоимости путёвки — максимум 20 тысяч рублей

Ростуризм на федеральном портале проектов правовых актов опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств за детский отдых. Документ описывает «правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».
«Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента. <…> Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в проекте. Поездка должна быть оплачена по карте «Мир», деньги покупателю обещают возвращать в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации об оплате услуги.
Кешбэк будет предоставляться только если лагерь или другое место отдыха включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления и работает на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия). Перечень льготных регионов установит Ростуризм, он же объявит точную дату старта программы. Пока известно, что она начнётся до конца мая.
В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом путевки в лагерь не на российский юг существенно дешевле. Кроме того, в ведомстве добавили, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата, — возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции, пишет РИА Новости.
В своем послании Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот.