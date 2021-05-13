Кешбэк за детский отдых может составить 50% от стоимости путёвки — максимум 20 тысяч рублей

«Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тысяч рублей за одну туристскую услугу, на одну банковскую карту национального платежного инструмента. <…> Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 года (включительно)», — говорится в проекте. Поездка должна быть оплачена по карте «Мир», деньги покупателю обещают возвращать в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации об оплате услуги.

Ростуризм на федеральном портале проектов правовых актов опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств за детский отдых. Документ описывает «правила предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Кешбэк будет предоставляться только если лагерь или другое место отдыха включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления и работает на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены (сезонного или круглогодичного действия). Перечень льготных регионов установит Ростуризм, он же объявит точную дату старта программы. Пока известно, что она начнётся до конца мая.

В пресс-службе Ростуризма отметили, что предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море, при этом путевки в лагерь не на российский юг существенно дешевле. Кроме того, в ведомстве добавили, что кешбэк не имеет обратной силы, поскольку возвращение средств привязано к моменту, когда произведена оплата, — возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции, пишет РИА Новости.



В своем послании Федеральному собранию от 21 апреля президент Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путёвок в детские лагеря. После этого детский отдых в России почти перестали бронировать в ожидании льгот.

