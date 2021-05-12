В Петербурге многодневное голосование прописывают в законе

Кроме того, инициатива прописывает работу наблюдателей на выборах. Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева поинтересовалась, как при трехдневном голосовании наблюдатели будут обеспечены возможностью контроля по ночам.

Инициативу разработал парламентский комитет по законодательству, ее поддержали 33 депутата, против — 8. Горизбирком сможет принимать решение о многодневном (но не более трех дней) голосовании, только если на одно время не приходятся смешанные выборы — то есть, например, одновременно в Заксобрание и в Госдуму, как это будет в Петербурге в сентябре 2021 года. В этом случае соответствующее решение принимает Центризбирком.

По словам главы комитета, депутата Дениса Четырбока, этот вопрос поднимался на встрече председателя Горизбиркома с представителями парламентских партий. Он упомянул использование сейф-пакетов для «чистых» бюллетеней, а также выразил надежду, что Центризбирком «освежит» соответствующее положение.

Коммунист Ирина Иванова прямо заявила, что законопроект нужен, чтобы, по ее мнению, фальсифицировать выборы. Ее коллега по фракции Александр Рассудов добавил, что трехдневное голосование также нужно для понуждения к голосованию всех тех, кто задействован в бюджетной сфере.

Руководитель фракции «Яблока» Борис Вишневский пообещал, что будет краток: «Принимать это нельзя... Единственная цель трехдневного голосования — обеспечить условия для фальсификаций, никакой другой цели нет. Двое суток из трех избирательные бюллетени находятся в полном распоряжении ровно тех, кто многократно замечен в фальсификации результатов».

«Избиратель Санкт-Петербурга — это не папуасы, это не племя тумба-юмба», — констатировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с трибуны, пригрозив опасностью возникновения в городе «политической турбулентности».