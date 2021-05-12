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Пробки в Петербурге несколько раз за утро поставили рекорды

В Петербурге второй день подряд наблюдается повышенная загруженность дорог. К 8:25 12 мая она достигла «красных» 7 баллов. Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

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«Яндекс» фиксирует аномальные пробки с половины седьмого утра:

  • 6:36 — самая длинная пробка для данного времени суток за неделю — внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
  • 7:24, — необычно сложная пробка — Мурманское шоссе и Народная улица от АЗС до Дальневосточного проспекта, 7,1 км (в пробке можно потерять 57 минут, что на 47 минут больше обычного);
  • 7:36, загруженность проспекта Славы и Народной улицы к Московскому проспекту — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
  • 7:57 — самая длинная пробка для данного времени суток за неделю — внешняя сторона КАД от Октябрьской набережной до реки Оккервиль, 7,5 км;
  • 8:15, — самая длинная пробка за неделю — Мурманское шоссе и Народная улица от эстакады над железной дорогой до Дальневосточного проспекта, 8,8 км;
  • 8:21 — необычно сложная пробка — Октябрьская набережная и Малоохтинский проспект от улицы Дыбенко до моста Александра Невского, 4,1 км (в пробке можно потерять 54 минуты, что на 38 минут больше обычного);
  • 8:21 — необычно сложная пробка — Дорога жизни и Рябовское шоссе от Приютинской улицы до Окраинной улицы. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 44 минуты, что на 37 минут больше обычного.

Местами, особенно на КАД, движение тормозят ограничения, связанные с дорожными работами.

Вчера загруженность дорог также превышала обычные показатели на 1 балл: утром она достигла 7 баллов, днём 5 баллов, а вечером 8. Сообщения о пробках от «Яндекса» приходили весь день, последнее — около 21 часа.

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Комментарии (9)

aprahka
Слабоумие и отвага. Вот девиз всех современных автолюбителей. Я лучше постою, как баран в пробке 4 часа и поищу место для парковки еще час. Зато все увидят мою крутую ласточку.И ничего, что она куплена в кредит.Пусть все видят, что жизнь "удалась". И так КАЖДЫЙ день..
260569221
Достали уже этим ремонтом дорог. Заканчивайте. А «местные» езжайте в свои деревни
Diderot
Пора понять, что ежедневная машина по маршруту дом-работа-дом это реальное зло
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