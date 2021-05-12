«Яндекс» фиксирует аномальные пробки с половины седьмого утра:
- 6:36 — самая длинная пробка для данного времени суток за неделю — внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км;
- 7:24, — необычно сложная пробка — Мурманское шоссе и Народная улица от АЗС до Дальневосточного проспекта, 7,1 км (в пробке можно потерять 57 минут, что на 47 минут больше обычного);
- 7:36, загруженность проспекта Славы и Народной улицы к Московскому проспекту — 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
- 7:57 — самая длинная пробка для данного времени суток за неделю — внешняя сторона КАД от Октябрьской набережной до реки Оккервиль, 7,5 км;
- 8:15, — самая длинная пробка за неделю — Мурманское шоссе и Народная улица от эстакады над железной дорогой до Дальневосточного проспекта, 8,8 км;
- 8:21 — необычно сложная пробка — Октябрьская набережная и Малоохтинский проспект от улицы Дыбенко до моста Александра Невского, 4,1 км (в пробке можно потерять 54 минуты, что на 38 минут больше обычного);
- 8:21 — необычно сложная пробка — Дорога жизни и Рябовское шоссе от Приютинской улицы до Окраинной улицы. В пробке длиной 4,4 км можно потерять 44 минуты, что на 37 минут больше обычного.
Местами, особенно на КАД, движение тормозят ограничения, связанные с дорожными работами.
Вчера загруженность дорог также превышала обычные показатели на 1 балл: утром она достигла 7 баллов, днём 5 баллов, а вечером 8. Сообщения о пробках от «Яндекса» приходили весь день, последнее — около 21 часа.