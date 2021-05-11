Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при нападении на школу в Казани

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе номер 175, по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом 11 мая заявил прибывший в столицу Татарстана министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Шестеро детей тяжёлых, двое детей в крайне тяжёлом состоянии», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.



По словам Мурашко, восемь детей в результате ЧП получили огнестрельные пулевые ранения. Остальные травмированы осколками стекла или пострадали при эвакуации из здания.



Ранее «Фонтанка» писала, что после нападения на школу в Казани власти Петербурга намерены проверить охрану и соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях Северной столицы.

