FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при нападении на школу в Казани

Двое раненных в Казани детей по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе номер 175, по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом 11 мая заявил прибывший в столицу Татарстана министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Шестеро детей тяжёлых, двое детей в крайне тяжёлом состоянии», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По словам Мурашко, восемь детей в результате ЧП получили огнестрельные пулевые ранения. Остальные травмированы осколками стекла или пострадали при эвакуации из здания.

Ранее «Фонтанка» писала, что после нападения на школу в Казани власти Петербурга намерены проверить охрану и соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях Северной столицы.

Во вторник, 11 мая, вооружённый дробовиком подросток ворвался в гимназию № 175 в Казани и расстрелял людей. 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель девяти человек — двух взрослых и семи детей. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек были доставлены в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний