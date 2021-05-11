В петербургских школах проверят охрану и усилят меры безопасности

Как сообщает аппарат губернатора, во всех учебных заведениях усилен контроль за пропускным режимом, проведён дополнительный инструктаж сотрудников, обследованы прилегающие территории. В ближайшие дни, по указанию Беглова, должна быть проведена комплексная проверка систем безопасности.



В Смольном добавили, что на сегодняшний день во всех школах есть кнопки тревожной сигнализации, ручные либо стационарные металлодетекторы, а также профессиональная охрана. Технические проверки систем обеспечения безопасности проводят ежемесячно.