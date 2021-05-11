FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В петербургских школах проверят охрану и усилят меры безопасности

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести комплексную проверку систем безопасности в школах города после нападения на гимназию в Казани. Об этом 11 мая заявили в Смольном.

Как сообщает аппарат губернатора, во всех учебных заведениях усилен контроль за пропускным режимом, проведён дополнительный инструктаж сотрудников, обследованы прилегающие территории. В ближайшие дни, по указанию Беглова, должна быть проведена комплексная проверка систем безопасности.

В Смольном добавили, что на сегодняшний день во всех школах есть кнопки тревожной сигнализации, ручные либо стационарные металлодетекторы, а также профессиональная охрана. Технические проверки систем обеспечения безопасности проводят ежемесячно.

В Минпросвещения заявили, что в регионы уже направлены рекомендации по усилению мер безопасности, разработанные министерством. При этом в ведомстве отметили, что в кризисной ситуации собственных ресурсов учебного заведения часто оказывается недостаточно.

Подросток ворвался в гимназию № 175 в Казани с оружием и расстрелял людей. 19-летний местный житель Ильназ Галявиев действовал в одиночку. После случившегося он сам сдался полиции.

Власти подтвердили гибель девяти человек — двух взрослых и семи детей. Минздрав Татарстана заявил, что после нападения 21 человек были доставлены в больницы. По уточнённым данным, это 18 детей и 3 взрослых.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

asgard
Ученик полез под куртку - огонь на поражение
dedmoroz_5e4d8827384c2
+ собачка для проверки бутербродов на подозрительные запахи/
dedmoroz_5e4d8827384c2
СКУД + видеомониторинг на пост охраны + 2 вежливых охранника, знающие всех вообще в лицо на воротах со спец. средствами и парабеллумами
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний